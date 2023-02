Einsam und verlassen kauert eine dunkelhäutige Frau am Straßenrand zwischen Mumpf und Stein im Kanton Aargau nahe dem Grenzübergang nach Bad Säckingen. Sie hat nichts bei sich, kann sich nicht ausweisen und ist nirgends registriert. Ein Autofahrer findet sie am Mittwoch, 8. Februar, kurz nach 19 Uhr, und verständigt die Polizei. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung und bittet Hinweisgeber sich zu melden. Was war geschehen?

Warum hat der Autofahrer angehalten?

Es war schon dunkel, als der Autofahrer die Frau bemerkte. Er hielt laut Angaben an, weil es für die Frau gefährlich sein könnte, sich außerorts an einer unbeleuchteten Straße aufzuhalten. Die Frau sei sofort zum Auto gerannt und habe unter Tränen darum gebeten, die Polizei zu rufen.

In welchem Zustand befand sich die Frau?

Eine Patrouille der Regionalpolizei Unteres Fricktal traf kurz darauf ein. Offensichtlich hatte die Frau Schürfwunden. Die Polizisten brachten sie deshalb ins Spital. Sie sei kongolesische Staatsangehörige, habe sie laut Polizei angegeben.

Was ist mit ihr geschehen?

Die Schilderungen der Frau deuten auf einen Fall von Zwangsprostitution hin. Das jedenfalls habe sie später bei der Kantonspolizei Aargau ausgesagt. An besagtem Mittwoch hätten sie und drei andere Frauen nach Deutschland gebracht werden sollen.

Wie ist ihr die Flucht gelungen?

Laut Beschreibung hätten die Frauen in einem schwarzen Van mit Schiebetüren gesessen. Zwei Männer, der Fahrer und ein Aufpasser, seien im Wagen gewesen. Beim einem Stopp auf dem Autobahnrastplatz Mumpf soll sie die Gelegenheit zur Flucht genutzt haben. Bis zum Einbruch der Dunkelheit habe sie sich versteckt. Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, befindet sich die Frau inzwischen in einer Schutzeinrichtung.

Wo können sich Augenzeugen melden?

Die Kantonspolizei ermittelt. Die Kriminalpolizei (0041/62/8358181) sucht Zeugen, die am frühen Abend des 8. Februars beim Rastplatz Mumpf oder entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Mumpf und Stein etwas beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Van geben können. (sk/neu)