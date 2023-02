Waldshut-Tiengen: Der Unimog rutscht beim Rangieren ab

Ein Unimog ist am Donnerstag, 9. Februar, gegen 11 Uhr, in Waldshut abgerutscht, hat sich mehrere Mal überschlagen und ist zwischen einer Gartenmauer und einer Hauswand eingequetscht worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 75-jährige Fahrer aus der Kabine geschleudert und schwer verletzt ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht.

Beim Rangieren auf einem Grundstück mit einem Garten soll der Unimog abgerutscht sein. Dann passierte das Unglück.

Einsatzkräfte der Bergwacht und Höhenretter der Feuerwehr retteten den 75-Jährigen aus dem Hang.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.

Wutöschingen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag, 9. Februar, gegen 18 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Schwerzener Straße in Wutöschingen schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die 44-Jährige ins Krankenhaus, wie die Polizei schreibt.

Die Frau soll mit ihrem Mountainbike Richtung Ortsmitte, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf dem Gehweg unterwegs gewesen sein. Laut Angaben rutschte ihr die Handtasche von der Schulter. Davon abgelenkt, geriet sie auf die Straße. Eine 45-Jährige kam ihr mit dem Auto entgegen. Es krachte.

Die 44-Jährige Bikerin, die keinen Helm getragen haben soll, wurde schwer an Kopf und Schulter verletzt. Der Sachschaden am Auto: Rund 250 Euro.

Bad Säckingen: Fußgänger wird zwischen zwei Autos eingeklemmt

Eine Fußgängerin (44) ist in Bad Säckingen am Donnerstagabend, 9. Februar, gegen 18 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts zwischen zwei Autos eingeklemmt worden. Laut Polizeimitteilung kam sie mit Beinverletzungen ins Krankenhaus.

Die Frau stand offensichtlich an ihrem Auto, als ein 24-Jähriger mit seinem Wagen rückwärts aus einer Parklücke rollte. Dabei wurde sie zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt.

Das eine Auto wurde der Polizei zufolge leicht, das andere etwas schwerer beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.

Lauchringen: Auto kracht gegen Laterne

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto am Donnerstagmorgen, 9. Februar, gegen 7.15 Uhr, in der Riedstraße in Lauchringen frontal gegen eine massive Straßenlaterne gekracht. Er blieb der Polizei zufolge zum Glück unverletzt, aber am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Er kratzte laut Angaben die Windschutzscheibe seines Autos frei. Der Polizei gab er wohl an, dass sich die Scheibe sofort wieder beschlagen habe, die Sicht deshalb eingeschränkt gewesen sei.

Zur Sicherheit seien Rettungswagen und Notarzt angefordert worden. Das Auto hat nur noch Schrottwert, der Schaden an der Laterne liege bei etwa 1000 Euro.

Jestetten: Unbekannte brechen in Arztpraxis ein und stehlen Tresor

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag, 9. Februar, in Jestetten in eine Arztpraxis in der Altenburger Straße eingebrochen und haben einen Tresor mitgenommen. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, wurde der Tresor am Donnerstag auf einer Wiese nahe der B27 gefunden. Er war aufgebrochen – das Geld war weg.

Laut Angaben stand der Tresor im Eingangsbereich der Praxis, Bargeld war darin verwahrt. Weitere Gegenstände wurden der Polizei zufolge nicht geklaut.

Die Polizei ermittelt. Sie bittet diejenigen, die in jener Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Jestetten (07745/7234) zu melden.

Wehr: Luxusauto von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt

Ein Audi A7 ist am Donnerstag, 9. Februar, zwischen 8.20 und 10 Uhr, in Wehr auf einem Parkplatz eines Betriebs im Gewerbegebiet Hemmet erheblich beschädigt worden, schreibt die Polizei. Sie vermutet, dass ein größeres, schweres Fahrzeug in den Audi krachte. Der Unfallfahrer machte sich mit seinem Wagen aus dem Staub.

Laut Angaben wurde das beschädigte Auto um mehrere Meter verschoben und im Bereich der Front und Beifahrerseite deformiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro.

Der Polizeiposten Wehr (07762/8078-0) bittet um Hinweise.

Herrischried: Mann (35) mit schwerer Stichverletzung

Nach einem handfesten Streit in einem Ortsteil von Herrischried ist am Freitagmorgen, 10. Februar, ein Mann (35) schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden. Der andere Mann (41) wurde laut Polizeimitteilung ambulant versorgt.

Offensichtlich waren die beiden aufeinander losgegangen. Der Polizei zufolge erlitten beide Stichverletzungen. Was genau passiert war, ermittelt die Polizei.