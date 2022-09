Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrer von Pferd getroffen

Auf dem Wutachdamm in Tiengen ist am Freitag, 23. September, ein Fahrradfahrer von einem Pferd getroffen worden. Wie die Polizei informiert, war der 75-Jährige mit einem S-Pedelec unterwegs und wollte auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg zwei von einem Mann geführte Pferde überholen. Eines der Pferde erschrak sich vermutlich und trat aus. Der Fahrradfahrer wurde vom Huf getroffen und stürzte seitlich die Böschung zur Wutach hinunter. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde laut Polizei geringfügig beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751/831 60) sucht Zeugen.

Waldshut-Tiengen: Trike-Fahrer verletzt sich leicht

Ein Trike-Fahrer ist in der Nacht zum Samstag, 24. September, auf der L 159 am Ortseingang von Detzeln von der Straße abgekommen und hat sich leicht verletzt. Laut Polizei hatte der 59-Jährige kurz nach 2 Uhr den Unfall selbst gemeldet. Er war zuvor nach links geraten, prallte gegen einen Bauzaun sowie gegen eine Palette mit Ziegelsteinen und kam schlussendlich an einem Erdwall zum Stehen.

Er verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Wegen des Verdachts, aufgrund Alkoholgenusses fahruntüchtig gewesen zu sein, wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt, berichtet die Polizei weiter. Das Trike musste abgeschleppt werden.

Waldshut-Tiengen: Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Verbranntes Essen hat am Sonntagabend, 25. September, in Waldshut einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 21 Uhr waren die die Rettungskräfte zu einem Mehrfamilienhaus ausgerückt, wo verbranntes Essen zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber unversehrt. Nach dem Lüften war die Wohnung wieder nutzbar und blieb unbeschädigt, teilt die Polizei mit.

Auch in Laufenburg mussten die Rettungskräfte wegen verbranntem Essen ausrücken.

Lauchringen: Baumaschine beschädigt Heidenäckertunnel

Eine nicht ordnungsgemäß beladene Baumaschine auf einem Tieflader hat am Freitag, 23. September, gegen 15.50 Uhr, die Beleuchtung am Heidenäckertunnel beschädigt. Eine Fahrspur musste bis in die Nacht gesperrt bleiben. Wie die Polizei berichtet, war der 54-jährige Lastwagenfahrer mit der geladenen Baumaschine aus Richtung Wutachtal in den Tunnel eingefahren.

Das absenkbare Dach der Maschine streifte die Tunnelbeleuchtung auf einer Länge von rund 30 Metern. Der Lastwagen konnte selbstständig den Tunnel wieder verlassen. Neben der Beleuchtung wurde auch die Baumaschine beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. (sk)