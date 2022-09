von sk

Schwer verletzt wurde am Freitag in Wehr ein Fußgänger, der auf einem Parkplatz von einem Auto angefahren wurde. Der 69-Jährige war laut Bericht der Polizei gegen 10.45 Uhr aus einem Geschäft auf den direkt angrenzenden Parkplatz gelaufen, dort wurde er von eeinem Auto erfasst, das von einer 75 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er zog sich Verletzungen an der Schulter und am Bein zu. Das Auto blieb unbeschädigt.

Wehr: Kind wird von Auto erfasst und dabei verletzt

Ein 7-jähriger Junge ist am Freitag gegen 12.20 Uhr im Wehrer Stadtteil Öflingen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Bub kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hergang ereignete sich laut Bericht der Polizei folgendermaßen: Eine 80-jährige Autofahrerin hatte zunächst an einem Zebrastreifen in Höhe einer Schule angehalten. Als sie wieder anfuhr, übersah sie den mit einem Roller den Überweg querenden Jungen und touchierte diesen. Dieser stürzte über die Motorhaube auf die Straße und verletzte sich dabei nicht allzu schwer. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich an der Unfallstelle um ihn. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

Bad Säckingen/Murg: Um Hilfe rufender Mann verletzt zwei Polizeibeamte

Ein mutmaßlich berauschter Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Bad Säckingen zwei Polizeibeamte verletzt. Ab 3.30 Uhr waren bei der Polizei zahlreiche Notrufe eingegangen, die einen um Hilfe schreienden Mann meldeten. Eine Polizeistreife konnte diesen zunächst im Murger Ortsteil Niederhof lokalisieren, allerdings rannte der Mann laut schreiend davon. Die Streife verlor den Mann aus den Augen. Schließlich konnte er nach einem weiteren Anruf in Bad Säckingen angehalten werden. Der 25-Jährige leistete sofort Widerstand, biss einem Polizeibeamten in den Finger und verletzte einen weiteren leicht. Auch der Tatverdächtige trug leichte Verletzungen davon. Er wurde in ärztliche Obhut übergeben. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mann unter Einfluss berauschender Mittel gestanden haben. Eine kleine Menge Cannabis wurde in seiner Unterhose aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Blutprobe wurde erhoben.

Laufenburg: Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Verbranntes Essen hat am Sonntagabend in Laufenburg den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Auch die Drehleiter der Laufenburger Feuerwehr war am Sonntagabend im Einsatz, als Alarmierung wegen eines möglichen Wohnungsbrands in einem Gebäude an der Bahnhofstraße erging. Es stellte sich heraus, dass ein Topf mit Essen auf dem Herd vergessen worden war. | Bild: Vonberg, Markus

Gegen 19.10 Uhr war Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Bahnhofstraße gemeldet worden. Die angerückte Feuerwehr räumte das Haus und öffnete im ersten Obergeschoss die betroffene Wohnung, da niemand zu Hause war. Dort stand auf dem eingeschalteten Herd ein inzwischen verbranntes Essen. Es entstand kein Sachschaden. Das Haus blieb bewohnbar. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und rund 20 Kräften im Einsatz.

Weil am Rhein: Busfahrer mit rund einem Promille an Grenze gestoppt

Mit mutmaßlich rund einem Promille intus transportierte am Freitag ein Busfahrer rund 40 Passagiere auf der A5. Der 51-Jährige wurde gegen 21 Uhr am Autobahn-Grenzübergang Weil am Rhein von der Schweizer Grenzwache kontrolliert. Dabei fiel seine Alkoholisierung auf. Eine Überprüfung ergab gut ein Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Schwörstadt: Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

25.000 Euro Sachschaden hatte ein Unfall zur Folge, den am Sonntag ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrer zwischen Dossenbach und Schopfheim verursachte. Mit einem Mercedes befuhr der 31-Jährige gegen 16.30 Uhr die K6353 in Richtung Schopfheim. Nach einer Rechtskurve kam er laut Polizei mit dem Fahrzeug ins Schleudern, zuerst nach rechts in den Grünstreifen und anschließend nach links. Dabei überfuhr er eine Böschung und das Auto überschlug sich. In einem angrenzenden Acker kam er auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25.000 Euro. Nachdem Atemalkohol bei dem Fahrer festgestellt werden konnte, wurde ein Alcomatentest durchgeführt, der einen Wert von rund einem Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Schopfheim: Fahrradfahrer erscheint mutmaßlich alkoholisiert auf dem Polizeirevier

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich ein Mann verantworten, der am Samstag gegen 11 Uhr mutmaßlich alkoholisiert auf dem Polizeirevier erschienen. Der 43-Jährige war zur Vernehmung vorgeladen. Der auf der Wache befindliche Polizeibeamte hatte gesehen, wie er auf dem Rad angefahren gekommen war. Da er zu früh zum Termin erschienen war, wurde er gebeten, kurz zu warten. Verbale Entgleisungen waren die Folge. Bei dem folgenden persönlichen Kontakt fiel seine deutliche Alkoholisierung auf. Eine Überprüfung ergab rund 1,7 Promille. Als er über die nun folgenden strafprozessualen Maßnahmen informiert wurde, beleidigte er die anwesenden Einsatzkräfte und wurde noch gewalttätig, als er nach einem Polizisten schlug. Er musste überwältigt werden. Eine Blutentnahme folgte. Neben einem erneuten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, das war auch der Anlass seines Vernehmungstermins, wurden auch Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.