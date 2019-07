Bad Säckingen vor 2 Stunden

Kindergarten-Planung für den Gesundheitscampus macht Eindruck: Einstimmiges Votum für modifizierte Variante

Der Standort des Kindergartens auf dem Gesundheitscampus wird nach Osten verlegt, das Gebäude wird zweigeschossig und in Massivbauweise gebaut. So sehen die Veränderungen aus, die Architekt Franz Michler im Vergleich zur ursprünglichen Planung vorgenommen hat. Vom Gemeinderat wurden diese Modifizierungen wohlwollend aufgenommen. Zugleich sieht sich das Gremium in seiner „sperrigen Haltung“ bestätigt.