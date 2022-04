Geplante Festivals und Konzerte

(Archivbild von 2017) Gute Stimmung beim GuteZeit-Festival im Bodenseestadion | Bild: SK-Archiv | Oliver Hanser

Mitte Mai soll mit dem Campus Festival in Konstanz das erste Festival der Saison stattfinden. Wenige Wochen danach ist zudem das Gute-Zeit-Festival geplant. Hier finden Sie eine Übersicht was, wann, wo geplant ist.

Campus Festival | Mitte Mai 13. und 14. Mai im Bodenseestadion stattfinden. Bestätigte Künstler sind unter anderem Kraftklub, Juju, Majan, Provinz, Jeremias, OG Keemo und Alli Neumann. Inzwischen ist auch der letzte Headliner bekannt: Der Konstanzer Festival-Sommer macht seinen Anfang mit dem Campus-Festival. Das beliebte Studentenfestival soll amim Bodenseestadion stattfinden. Bestätigte Künstler sind unter anderem Kraftklub, Juju, Majan, Provinz, Jeremias, OG Keemo und Alli Neumann. Inzwischen ist auch der letzte Headliner bekannt: AnnenMayKantereit kommen zum Konstanzer Campus-Festival. Open See Festival | Anfang Juni Das Open See Festival findet vom 3. bis 5. Juni im Stadtgarten von Konstanz statt. Organisiert wird es vom Kulturladen. Dessen Team hat im Vorfeld einen Band Contest ausgerichtet, um Newcomern die Möglichkeit zu bieten, im Stadtgarten vor mehr als 3000 Personen aufzutreten. Gute-Zeit-Festival | Anfang Juli 2. Juli geplant. Es findet ebenfalls, wie bereits im letzten Jahr, im Bodenseestadion in Konstanz statt. Noch sind nicht alle Act veröffentlicht. Bislang bestätigt sind Das Gute-Zeit-Festival ist für dengeplant. Es findet ebenfalls, wie bereits im letzten Jahr, im Bodenseestadion in Konstanz statt. Noch sind nicht alle Act veröffentlicht. Bislang bestätigt sind laut Homepage unter anderem: Claptone, Monika Kruse, Format:B, Anja Schneider und Northern Lite. Weitere Künstler sollen noch bekannt gegeben werden. Sommerkonzerte | Anfang Juli 7. Juli stattfinden soll. Am 8. Juli kommen dann die Beatsteaks nach Konstanz. Am 9. Juli tritt Mark Forster auf dem Gelände auf. Es sind außerdem weitere musikalische Highlights für den Sommer geplant: Dazu gehört beispielsweise das Konzert von Jan Delay mit seiner Band Disko No.1, welches im Rahmen der Sommerkonzerte auf dem Areal Klein-Venedig amstattfinden soll. Amkommen dann die Beatsteaks nach Konstanz. Amtritt Mark Forster auf dem Gelände auf. Tickets gibt es auf kokon-entertainment.de Hohentwiel-Festival | Ende Juli 21. Juli sowie die Musikerinnen Lotte und Lea am 22. Juli. Den Abschluss bildet das Konzert von Bausa am 23. Juli. Auf dem Singener Hohentwiel darf im Sommer endlich wieder gefeiert werden . Mit dabei: Flogging Molly amsowie die Musikerinnen Lotte und Lea am. Den Abschluss bildet das Konzert von Bausa am Tote Hosen | Anfang September 3. September im Bodenseestadion. Die Tour steht unter dem Zeichen des 40. Geburtstags der Band. Tickets sind unter anderem Im September folgt ein weiteres, besonderes Ereignis: Die Rock-Band Toten Hosen spielen im Rahmen ihrer Tour „Alles aus Liebe“ amim Bodenseestadion. Die Tour steht unter dem Zeichen des 40. Geburtstags der Band. Tickets sind unter anderem online erhältlich Die Ärzte | Anfang September 10. September in der Konzilstadt. Wo? Ebenfalls direkt im Stadion beim Strandbad Horn. Derzeit (Stand: 15. April) sind noch Tickets verfügbar – und Nur eine Woche später folgt eines der letzten und größten musikalischen Ereignisse für dieses Jahr: Die Ärzte spielen amin der Konzilstadt. Wo? Ebenfalls direkt im Stadion beim Strandbad Horn. Derzeit (Stand: 15. April) sind noch Tickets verfügbar – und können online bestellt werden

Nicht erneut stattfinden wird die mehrwöchige Veranstaltungsreihe Sommerwiese, die im vergangenen Jahr rund 10.000 Besucher ins Bodenseestadion lockte. Doch in diesem Jahr haben sie keinen Platz im Veranstaltungskalender.

Doch nicht nur bei Festivals und Konzerten ist nun wieder mit musikalischen Höhepunkten zu rechnen, auch bei den Weinfesten wird sowohl akustisch als auch kulinarisch einiges geboten werden.

Weinfeste in und um Konstanz

(Archivbild von 2018) Das Reichenauer Wein- und Fischerfest wird 2022 wieder stattfinden. | Bild: SK-Archiv | Aurelia Scherrer

Die Organisatoren der regionalen Weinfeste in der Konzilstadt und auf der Insel Reichenau blicken optimistisch in Richtung Sommer. Während die Corona-Regeln immer mehr gelockert werden, haben sie mit den Vorbereitungen begonnen. Und auch auf der anderen Seeseite in Meersburg stehen die Termine für die dortigen Veranstaltungen schon fest.

Winzerfest Meersburg | Anfang Juli Wie die Stadtverwaltung Meersburg bereits mitgeteilt hat, findet das Winzerfest am 2. und 3. Juli statt. Weinfest Konstanz | Ende Juli „Dieses Jahr sind wir optimistischer als im vergangenen Jahr“, sagt Nikolas Brinkschulte, Mitorganisator des Konstanzer Weinfests. „Wir planen normal und haben alle Vorbereitungen getroffen, die aktuell anstehen.“ Geplant ist das Konstanzer Weinfest vom 27. bis 30. Juli auf dem Konstanzer Stephansplatz. Weinfest Reichenau | Anfang August Elf örtliche Vereine sind für das Reichenauer Wein- und Fischerfest verantwortlich, koordiniert wird das Ganze von Karl Wehrle. Das Weinfest soll in diesem Sommer vom 5. bis 7. August am Yachthafen Reichenau stattfinden. Weinfest Meersburg | Anfang September Das große Bodensee-Weinfest auf dem Schlossplatz von Meersburg soll vom 9. bis 11. September stattfinden. Auch hier läuft die Organisation schon auf Hochtouren.

Auf der anderen Seeseite sind zwischen Friedrichshafen und Überlingen im Sommer 2022 weitere Veranstaltungen geboten. Eine erste Übersicht der Termine dazu finden Sie in diesem Artikel, in dem auch das Promenadenfest thematisiert wird.

Große Veranstaltungen am Bodenseeufer

(Archivbild von 2018) Auch in diesem Jahr soll es beim Seenachtfest und Fantastical ein Feuerwerk geben. | Bild: SK-Archiv | Rau, Jörg-Peter

In Friedrichshafen sind die Vorbereitungen für das Seehasenfest und das Kulturufer bereits im vollem Gang. In Konstanz werden die Pläne für das Seenachtfest 2022 auch konkreter – ebenso wie für das Fantastical auf Kreuzlinger Seite. Hier ist die Übersicht der Termine.

Stadtfäscht Kreuzlingen | Anfang Juli 1. bis zum 3. Juli ihr 75-Jahr-Jubiläum. Geboten werden in Kreuzlingen auf dem dem Bärenplatz, der Festwiese und im Dreispitzpark ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Bands sowie verschiedene Speisen und Getränke. Und warum die Schweizer Schwester der Konzilstadt Konstanz noch so jung ist, Die Nachbarstadt von Konstanz feiert vomihr 75-Jahr-Jubiläum. Geboten werden in Kreuzlingen auf dem dem Bärenplatz, der Festwiese und im Dreispitzpark ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Bands sowie verschiedene Speisen und Getränke. Und warum die Schweizer Schwester der Konzilstadt Konstanz noch so jung ist, lesen Sie hier Seehasenfest Friedrichshafen | Mitte Juli Das Seehasenfest ist vom 14. bis 18. Juli geplant – und soll nach Angaben der Stadtsprecherin Andrea Kreuzer im Sommer 2022 wieder stattfinden. Sie sagt aber auch: „Natürlich werden wir die Entwicklungen beobachten und gegebenenfalls bei unseren weiteren Entscheidungen darauf reagieren.“ Kulturufer Friedrichshafen | Juli und August Das Kulturufer mit Kunsthandwerkermarkt soll vom 29. Juli bis 7. August stattfinden. Stadtgartenfest Konstanz | Mitte August 10. bis 12. August stattfinden soll, vor? Auftritte verschiedener Bands sowie „namhafte Gastronomen aus Konstanz und der Region, die in hochwertigen, einheitlichen Hütten jeweils eine kleine Vorspeise, einen Hauptgang und einen Nachspeise bieten. Besonders und bezahlbar“, Wie stellen sich die Veranstalter das Stadtgartenfest, das vomstattfinden soll, vor? Auftritte verschiedener Bands sowie „namhafte Gastronomen aus Konstanz und der Region, die in hochwertigen, einheitlichen Hütten jeweils eine kleine Vorspeise, einen Hauptgang und einen Nachspeise bieten. Besonders und bezahlbar“, so erläutert Veranstalter Tommy Spörrer das Konzept den SÜDKURIER-Lesern Fantastical Kreuzlingen | Mitte August 11. bis 13. August statt. Neben verschiedenen Gaumenfreuden wird hier auch unterschiedliche Live-Musik sowie das große Finale mit Feuerwerk auf dem Bodensee geboten. Veranstaltungsort ist der Kreuzlinger Hafen sowie der nahegelegene Seeburgpark. Was der Eintritt kostet und wie die Veranstalter planen, Das Fantastical – manchmal auch als Kreuzlinger Seenachtfest bezeichnet – findet vomstatt. Neben verschiedenen Gaumenfreuden wird hier auch unterschiedliche Live-Musik sowie das große Finale mit Feuerwerk auf dem Bodensee geboten. Veranstaltungsort ist der Kreuzlinger Hafen sowie der nahegelegene Seeburgpark. Was der Eintritt kostet und wie die Veranstalter planen, lesen Sie hier Seenachtfest Konstanz | Mitte August 13. August soll das Großereignis nach zweijähriger Pandemie-Pause stattfinden. Die Veranstalter wollen nachhaltig agieren und mehr Konstanz ins Programm bringen. Was damit gemeint ist, Der Termin für das Seenachtfest steht im Kalender: Amsoll das Großereignis nach zweijähriger Pandemie-Pause stattfinden. Die Veranstalter wollen nachhaltig agieren und mehr Konstanz ins Programm bringen. Was damit gemeint ist, haben Tommy Spörrer und Frank Schuhwerk im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt Deutsch-Schweizer Oktoberfest | ab September Auf dem Festgelände Klein Venedig soll es vom 16. September bis 3. Oktober wieder vom Bierzelt über Tracht bis zur Gaudi alles geben, was ein Oktoberfest so ausmacht.

In der Konstanzer Niederburg soll zudem 2022 wieder der sogenannte Gassenfreitag stattfinden. Vor der Pandemie war dies immer am ersten Freitag im Monat zwischen Mai und Oktober ein fester Termin. Wann in diesem Jahr wieder ein Gassenfreitag stattfindet, steht derzeit noch nicht endgültig fest.