Konstanz vor 37 Minuten

„So gehen schöne Formate flöten“: Nie wieder Sommerwiese im Konstanzer Bodensee-Stadion?

Es war ein Aufatmen in zwei Corona-Jahren: Die Veranstalter der Sommerwiese boten in den Jahren 2020 und 2021 ein mehrwöchiges Programm. Doch in diesem Jahr haben sie keinen Platz im Veranstaltungskalender.