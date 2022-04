Konstanz vor 37 Minuten Kehrt der Gassenfreitag im Mai 2022 in die Niederburg zurück? Das sagt einer der Organisatoren dazu Der erste Freitag im Monat zwischen Mai und Oktober ist für viele Konstanzer jahrelang ein fester Termin gewesen – denn dann fand der Gassenfreitag in der Niederburg statt. Sind für das Jahr 2022 neue Termine geplant?

(Archivbild) Hier spielt die Musik beim Gassenfreitag in der Niederburg im Juni 2019. Einige Konstanzer fragen sich derzeit: Wird das in diesem Jahr wieder so sein? | Bild: SK-Archiv | Hanser, Oliver