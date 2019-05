Wehr (jub) Wie aus einem alten Schätzchen ein neues Zuhause wird zeigt das aktuell durch die IMS-BIT kernsanierte Gebäude in der Öflinger Straße: Wenn am Freitag Richtfest gefeiert wird, erinnern nur noch Details an den alten Haus aus Vorkriegszeiten.„Wir wollen bezahlbare Wohnraum für Singles, Paare und junge Familien schaffen ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen“, fasst Geschäftsführer Axel Richter zusammen.Darum wurden die ursprünglich rund 2100 Quadratmeter Grundstücksfläche in vier Parzellen aufgeteilt und bieten jetzt Platz für das Fünffamilienhaus und drei neue Häuser. Bei der Sanierung setzt die IMS-BIT auf eine gehobene Ausstattung: Türklingeln mit Video, hochwertige Vollwärmedämmung und individuell gestalte Bäder als ganz persönliche Wohlfühlzone für die neuen Bewohner.