Zum dritten Mal findet am Sonntag, 19. Mai, der Naturparkmarkt statt. Gleichzeitig öffnet der Wehrer Einzelhandel im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags seine Geschäfte. Stadtverwaltung und Servicegemeinschaft (SGW) hoffen, dass das kombinierte Angebot viele Kunden ins Wehratal lockt.

Wehr Ein stolzes Jubiläum: Wehrer Freie Wähler werden 100 Jahre alt Das könnte Sie auch interessieren

Bereits vor zwei Jahren kam der Doppelpack aus verkaufsoffenen Sonntag und Naturparkmarkt gut an, so die Stadtverwaltung. In diesem Jahr habe man gemeinsam einige Punkte optimiert, so Peter Hofmeister (SWG) und Bürgermeister Michael Thater. So zieht der Markt auf eine zentralere Stelle im Stadtgeschehen um: Auf dem Talschulplatz präsentieren die über 20 Anbieter regionale Waren und Handwerkskunst . Von Wurstwaren über Textilien hin zu Likör und Schnäpsen finden sich hier viele typische Produkte aus dem Schwarzwald wieder. Am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr sorgen dann die alemannischen Liedermacher „d`Knaschtbrüder“ ebenfalls auf dem Talschulplatz für musikalische Unterhaltung.

Waldshut-Tiengen Im Krankenhaus Waldshut wird jetzt auch an der Wirbelsäule operiert Das könnte Sie auch interessieren

„Der Naturparkmarkt ist kein gewöhnlicher Bauernmarkt, alle Angebote kommen direkt von Erzeugern aus der Region“, so Carina Wanowski. Als stellvertretende Leiterin des Kulturamts sowie Tourismusverantwortliche ist sie für die Organisation der Veranstaltung zuständig. „Wir freuen uns darum, dass auch der Korbflechter aus Wehr dabei ist und der Angelsportverein das Fliegenfischen präsentieren wird“. Neu in diesem Jahr ist außerdem die Naturparkkochschule mit Ernährungsberaterin. Für das leibliche Wohl sorgt das Hotzenwälder Speckwägeli der Metzgerei Boll aus Görwihl.

Attraktive Angebote der Einzelhändler

Attraktive Angebote werden auch die Wehrer Einzelhändler in die Waagschale werfen, erläutert Hofmeister. Bisher haben knapp 20 Geschäfte ihre Teilnahme zugesagt, die Anmeldung laufe noch. Ergänzt wird der verkaufsoffene Sonntag mit einem kulinarischen Angebot: „Wir hoffen, dass auch noch einige der Wehrer Gastronomiebetriebe dazukommen“, so Hofmeister zum Stand der Planung.

Als regelmäßige Einrichtung möglich

„Der Naturparkmarkt ist mittlerweile ein eingeführtes Label. Das Ziel ist ein breit aufgefasster Landschafts- und Kulturschutz“, ergänzt Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Als Mitglied des Vereins Naturparks Südschwarzwalds und besonders als eines der Tore zum Südschwarzwald sei es für Wehr wichtig, sich hier stark zu positionieren, so Thater. Einander ergänzen, dabei aber zwei Veranstaltungen bleiben – so lautet die Prämisse, welche auch die seit einigen Jahren schärfer kontrollierte Regelung zu verkaufsoffenen Sonntagen vorgibt. Darum können sich sowohl Bürgermeister als auch der Vorsitzende der Servicegemeinschaft Hofmeister vorstellen, dass der Naturpark in dieser Kombination zukünftig eine regelmäßige Einrichtung wird.