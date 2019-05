von Michael Gottstein

Carina Wanowski wird am 1. Juli die Leitung der Volkshochschule Wehr (VHS) übernehmen und damit nahtlos die Nachfolge Reinhard Valentas antreten, der neben dem Kulturamt auch die VHS leitet. Eine Einarbeitungsphase wird sie nicht benötigen, denn sie kennt sowohl die Wehrer Stadtverwaltung als auch die VHS von Grund auf, und dank des Zertifizierungsprozesses hat sie ein noch genaueres Bild von der Institution samt deren Stärken und Schwächen bekommen.

Wehr Schnelles Internet und Jugendangebote stehen bei den Jungwählern hoch im Kurs Das könnte Sie auch interessieren

Die 1992 in Rheinfelden geborene und in Wehr aufgewachsene Carina Wanowski kann als „Eigengewächs“ bezeichnet werden: Nach der mittleren Reife begann sie eine Verwaltungslehre bei der Stadt Wehr, in deren Verlauf sie alle Bereiche des Rathauses kennen lernte. Sie machte daraufhin einen Ausflug in die freie Wirtschaft und war in Bad Säckingen bei einem Industrieunternehmen im „Front Office“ tätig.

Wehr Öflinger Dorfladen senkt das Defizit Das könnte Sie auch interessieren

Nach ihrer Rückkehr zur Wehrer Stadtverwaltung im Jahre 2015 war sie vor allem für Tourismus und die Verwaltung der VHS zuständig. Wegen ihrer Berufserfahrung dauerte es für Carina Wanowski nicht lange, sich einen akademischen Titel zu erarbeiten. In einem dreimonatigen Kurs, für den sie von der Stadt freigestellt worden war, machte sie 2017 an der Tourismus-Akademie München den Bachelor-Abschluss als Fachwirtin für Tourismus. Bei derartigen Voraussetzungen war es für die Stadt Wehr naheliegend, ihr die Leitung der Einrichtung anzubieten.

VHS als Begegnungsort

Carina Wanowski sieht die VHS als einen „Ort, an dem sich Menschen begegnen und voneinander lernen können“. So appelliert sie – etwa mit Blick auf die beliebten Reisevorträge – an alle Bürger, „die etwas Interessantes zeigen können, sich bei uns zu melden“. Künftig wird die VHS auch Inklusionskurse anbieten, an denen Menschen mit körperlicher, seelischer oder geistiger Behinderung teilnehmen können. Ab Herbst wird es eine neue Vortragsreihe am Nachmittag geben, da manche Menschen abends nicht mehr gerne aus dem Haus gehen. Auch die Nutzung der Räume im neuen Familienzentrum an der Georg-Kerner-Straße wird ein Thema sein, mit dem sich die neue Leiterin beschäftigen wird. Das Theater wird künftig eine noch größere Rolle im Programm spielen, und eine neue Homepage ist bereits erstellt.