Am Klinikum Hochrhein in Waldshut gibt es einen neuen Chefarzt im Zentrum für Orthopädie, Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie. Bislang wurde das Zentrum durch den Zentrumsdirektor sowie einen Chefarzt (Steffen Heck) vertreten. Neben Steffen Heck, Chefarzt der Unfallchirurgie und Jan Furtak, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie, komplementiert nun Jawhar das Zentrum als Chefarzt der Orthopädie und Sportmedizin.

Ahmed Jawhar ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezielle orthopädische Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Sportmedizin und ist Arthroskopeur mit AGA Zertifikat.

Zwei neue Fachbereiche werden nun abgedeckt

Ahmed Jawhar ist neuer Chefarzt am Klinikum Hochrhein. | Bild: Klinikum Hochrhein

Nach seiner Facharztausbildung an der Universitätsmedizin Mannheim im Orthopädischen‐Unfallchirurgischen Zentrum war Ahmed Jawhar am Klinikum Worms als leitender Arzt der Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie sowie als Koordinator des zertifizierten Endoprothetikzentrums tätig. Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer des Klinikums Hochrhein: „Wir freuen uns sehr, dass Prof. Dr. Ahmed Jawhar den Weg an den Hochrhein gesucht und gefunden hat, denn dank seiner Expertise ist das Klinikum Hochrhein nun auch in der Orthopädie und der Sportmedizin bestens aufgestellt. So wurde ein weiterer Meilenstein in der hochqualifizierten und wohnortnahen Versorgung gelegt, welcher vielen Bürgern weite Fahrten ersparen wird.“

Jawahr wurde mit 37 Jahren zum Professor ernannt

Ahmed Jawhar, der in Heidelberg, Mannheim und Mainz studierte, habilitierte sich im Jahr 2017 an der medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg über die Operationstechnik bei künstlichen Kniegelenken und wurde 2020 mit 37 Jahren zum Professor ernannt.

Auf dem Gebiet der Sporttraumatologie/Sportorthopädie deckt Ahmed Jawhar seit vielen Jahren das gesamte Spektrum der arthroskopischen und offenen Gelenkchirurgie ab; insbesondere Schulter, Hüfte, Knie, Sprunggelenk. Er ist Mitglied bei der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie und verfügt über zahlreiche Zertifikate als Arthroskopeur. Er leistete substanzielle Beiträge bei der Durchführung/Umsetzung einer EU‐Zulassungsstudie zur Knorpelregeneration bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Führend im Bereich Endoprothetik und Sporttraumatologie

Mit etwa 500 Operationen pro Jahr gehörte er 2021 zu den führenden Operateuren auf dem Gebiet der Endoprothetik sowie der Sporttraumatologie/Sportorthopädie. „Ich freue mich sehr über meine neue Wirkstätte am wunderschönen Hochrhein. Neben meiner Expertise in der Endoprothetik wird es vor allem auch die Sportmedizin sein, die sich hier sicher gut etablieren wird, da das Klinikum diesen Fachbereich bislang nicht abgedeckt hat. Da ich selbst sportlich aktiv bin, ist diese Region ein absolutes Mekka für mich, und ich schätze mich glücklich, hier künftig leben und arbeiten zu dürfen“, so Ahmed Jawhar.