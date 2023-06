Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Balkonbrand im Gebäude des evangelischen Kindergartens löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Der Brand bricht am Montagmittag auf dem Balkon einer Wohnung an der Albrecht-Rudolf-Straße in Waldshut aus. Die Feuerwehr bringt das Feuer laut Angaben der Polizei schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.