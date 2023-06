Jestetten vor 7 Stunden Toter Wildcamper am Rheinufer: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest! Zwei Wochen ist es her, als am 9. Juni am Rheinufer bei Jestetten eine männliche Leiche gefunden wurde. Jetzt hat die Polizei auf einem Parkplatz in Lottstetten einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nachdem bei Jestetten am Rhein ein Wildcamper getötet wurde, hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Unser Bild zeigt die Alte Zollbrücke in Jestetten in deren Nähe sich der Tatort befindet. Am 9. Juni war ein 31-jähriger Schweizer tot aufgefunden worden. | Bild: René Laglstorfer