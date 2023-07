Gemeinsam aktiv werden für attraktive Innenstädte und gegen Leerstände – dies ist eines der Anliegen und Ziele der Aktionsgemeinschaft Tiengen. In der Hauptversammlung des Vereins im Hotel „Bercher“ kam dies zur Sprache. Rund 45 Mit­glieder und Gäste, unter ihnen Vertreter der benachbarten Gewerbevereine und des Handelsverbandes, waren anwesend.

Die Vorsitzende Zara Tiefert hob in ihrem Bericht hervor, dass es für attraktive Innenstädte politische Unterstützung braucht. Ein entsprechendes Schreiben sei an die Stadtverwaltung und Gemeinden gegangen. „Wir sind im Austausch und hoffen, dass wir die Unterstützung bekommen, die wir brauchen“, sagte sie. „Pro Innenstadt“ nennt sich das Aktionsbündnis, das aus der Image-Kampagne „Willkommen am Hochrhein“ entstanden ist. Neben Tiengen würden bereits neun weitere Gemeinden mitmachen, die sich gegenseitig befruchten würden, wie es Geschäftsführerin Nikola Kögel in Worte fasste. Eine der Ideen seien Gutscheine, die nur in der Innenstadt eingelöst werden können. In Säckingen wird dies bereits umgesetzt. Die Aktionsgemeinschaft könne es sich laut Geschäftsführerin für Tiengen in ähnlicher Weise vorstellen.

Der Verein Die Aktionsgemeinschaft Tiengen hat 189 Mitglieder. Als Zusammenschluss von Tiengens Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie sowie von Vereinen und engagierten Bürgern, setzt sie sich für ein attraktives, lebendiges Tiengen ein. Sie organisiert Projekte und Veranstaltungen wie die Hoorige Mess, Sonntagsverkäufe, Luft-Art, Kindertag, Kunst- und Handwerkermarkt und Jazzfest. Die nächste Veranstaltung Am 21. und 22. Juli 2023 findet mit dem Jazzfest eine der beliebtesten und publikumswirksamsten Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft Tiengen statt. In Tiengens Altstadt spielen jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht auf vier Bühnen 14 Bands. Der Eintritt ist wie immer frei. Informationen sind im Internet zu finden unter www.tiengen.de.

Weitergehen wird nach den Worten Nikola Kögels, auch die Zusammenarbeit mit Waldshut. Es soll wieder zwei gemeinsame Aktionen geben, ähnlich wie 2022, als die Aktionsgemeinschaft Tiengen und der Werbe- und Förderungskreis Waldshut die Häschen- und Knusperhäuschen-Aktion mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt veranstalteten. Der angestrebten verstärkten Zusammenarbeit stehen viele erfolgreiche eigene Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft in Tiengen gegenüber, auf die Zara Tiefert in der Hauptversammlung zurückblickte. Das waren etwa die Hoorige Mess, das Jazzfest, die Sonntagsverkäufe, der Kindertag. Positives konnte Tiefert auch über die Städtle-Gutscheine sagen: „Fast die doppelte Summe als im Vorjahr wurde 2022 eingelöst.“ Aktuell gibt es die Gutscheine nur in Papierform, aber laut der Vorsitzenden arbeite eine Projektgruppe an einer digitalen Variante.

Kommende Aktivitäten kann die Aktionsgemeinschaft Tiengen wieder mit einem kompletten Vorstand angehen. Die bisherige Beirätin Ramona Beha wurde in der Hauptversammlung einstimmig zur Nachfolgerin von Alexander Wagner gewählt, der bereits Mitte 2022 aus dem Vorstand ausgeschieden ist. In ihren Ämtern bestätigt wurden Geschäftsführerin Nikola Kögel und Schriftführer Silas Bulla. Auch eine Ehrung stand auf der Tagesordnung. Christa Bader engagiert sich seit 25 Jahren im Vorstand der Aktionsgemeinschaft, davon 17 Jahre als Vorsitzende. Seit 2019 ist sie Beirätin. Ein Geschenk erhielt auch Petra Tröndle für ihr Engagement als Kassiererin. Sie berichtete für 2022 über einen deutlichen, aber im Vergleich zum Vorjahr, gesunkenen Überschuss in der Kasse der Aktionsgemeinschaft Tiengen.