Zuversichtliche Stimmung hat in der Hauptversammlung des Werbe- und Förderungskreises Waldshut geherrscht. Der Vorsitzende Thomas Wartner und der wiedergewählte Vorstand wollen mit der regionalen Aktionsgemeinschaft (elf Kommunen am Hochrhein) Herausforderungen annehmen. „Wir sind stolz, einige Neue mit dabei zu haben“, sagte er, der neben dem Ehrenvorsitzenden Hans Studinger und weiteren Gästen viele Neumitglieder begrüßte.

Im Rückblick auf 2022 sagte Wartner: „Es war wieder ein bewegendes Wirtschaftsjahr für Handel und Gastronomie.“ Die Corona-Krise habe bewirkt, dass man „gemeinsam im Verbund“ in der Stadt, im Landkreis und am Hochrhein Stärke bewiesen habe. Er erinnerte an Aktionen: Märkte, Filmnächte, Familiensamstage, die die „Stadt mit Aufenthaltsqualität“ zum Ziel hatten. Wartner bedankte sich bei seinem Team für „die umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadt“, besonders bei Christian Straub und Petra Weber, die seit 20 Jahre aktiv mitwirken. Kassierer Ingo Heitz wertete die zurückliegenden Monate so: „Endlich mal wieder ein Jahr mit schönem Erfolg.“

Mit Blick auf das laufende Jahr stand das regionale Aktionsbündnis Pro Innenstadt im Fokus. Referentin Lena Häsler von der Industrie- und Handelskammer erläuterte die Meilensteine der Kampagne, die im Januar 2022 begann. Elf Städte und Gemeinden befassen sich mit dem Pilotprojekt Kollaboratives Stadtmarketing mit dem Ziel, über eine Onlinekampagne die Sichtbarkeit und Reichweite des Aktionsbündnisses aufzubauen und ein gemeinsames Image mit individuellen Werbe- und Verkaufsaktionen zu schaffen.

Die Wahlen: Thomas Wartner Vorsitzender, Volker Seipp zweiter Vorsitzender, Stefanie Kreß dritter Vorsitzender, Ingo Heitz Kassierer, Maggie Lenz Schriftführerin sowie die Beiräte Christian Straub, Armin Dörflinger, Marcel Herrmann, Frank Schneble, Gitta Meier-Wehrle, Sylvia De Paola und Angela Bartelmess. Der bisherige Beirat Martin Ebner wurde verabschiedet.