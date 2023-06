In der Tiengener Innenstadt geht es ordentlich rund: Künstler sind im Freiluftatelier Luftart aus nächster Nähe zu erleben. Die Kunstwerke liegen auf dem Boden oder auf erhöhten Flächen, und die Malenden verwandeln sie weiter und weiter von einem leeren Stück perforiertem Kunststoffgewebe in bunte Kunstwerke.

Christel Steier arbeitet an ihrem fröhlichen Drachen weiter. | Bild: Jasmin Göppert

Dies geschieht mithilfe der erworbenen Abtönfarbe. Diese steht an einem schattigen Plätzchen: unter einer Bank im Zelt. Sie wird von der 750 ml Flasche in die bekannten, gelben Eimer von STO gefüllt und so zu der Malerei getragen.

Geht den Künstlern einmal die Farbe aus, füllen sie diese im Zelt wieder auf. | Bild: Jasmin Göppert

Regelmäßig kommen die Künstler, um die Eimer aufzufüllen.

Drei Kunstwerke entstehn Video: Jasmin Göppert

An dieser besonderen Malerei arbeitet die Künstlerin Petra Jäger schon seit zwei Tagen. „Davor habe ich fünf Stunden mit Recherche und Entwurf verbracht“, sagt sie.

Die Vorlage für ihr Kunstwerk hat Petra Jäger durch Zusammensetzen verschiedener Katzenteile erstellt. Sie arbeitete dabei u.a. mit Photoshop. | Bild: Jasmin Göppert

Und die Verwirklichung auf dem Papier. Am Rand ist noch die Vorlage zu erkennen. | Bild: Jasmin Göppert

Auf die Idee für diese Darstellung brachte sie ihre Affinität zu Katzen. „Ich setze mich häufig mit Tieren auseinander. Als ich die Einladung für Luftart erhielt, habe ich direkt nachgedacht, was man dazu machen könnte. Ich habe auf dem Wappen der Stadt nach einem Tier gesucht, aber nichts gefunden, also habe ich mein eigenes Tier genommen“. Sie erhält wohl auch Bestätigungen von Passanten: „Erst gestern kam hier jemand vorbei, der hat gesagt, in Tiengen gebe es viele Straßenkatzen.“

Die Künstler arbeiten mit vielen verschiedenen Farben. Gelagert sind diese in einem weißen Zelt, welches den Künstlern etwas Schatten an heißen Tagen bietet. | Bild: Jasmin Göppert

Neben Petra arbeiten auch andere Künstler an ihren Luftart-Projekten.

Die beiden Künstler betrachten ihre Arbeit und denken über Änderungen nach. | Bild: Jasmin Göppert

Ursula und Thomas Santhori freuen sich sehr, teilnehmen zu dürfen. „Es ist toll, wie viel Spaß man dabei hat. Außerdem muss die Freundschaft zwischen schweizerischen und deutschen Malern gepflegt werden. Und das tun wir hier“, sagt Thomas Santhori. Ihm ist die Beteiligung seines Heimatlandes, der Schweiz, unheimlich wichtig.

Während Passanten vorbeigehen, arbeitet Ursula Santhori an ihrer gemeinsam mit ihrem Partner Thomas erdachten Malerei. „Es muss großflächig gearbeitet sein, sonst sieht man die ganzen kleinen Sachen nicht auf die Distanz“, erläutert Thomas ihre Vorgehensweise.

Dieses Werk wird sich bald dem Ende nähern. | Bild: Jasmin Göppert

Christel Steier hat mit ihrem Werk auch eine Botschaft zu versenden: „Das soll sommerlich sein, und Freude vermitteln, in Zeiten, in denen es nicht einfach ist“. Sie möchte den Menschen, die die Malerei sehen, in eine unbeschwerte Kindheit zurückversetzen. „Drachensteigen, das hat jeder früher gemacht. Ganz früher, da musste man sich erst noch einen Drachen basteln, und daran möchte ich erinnern“, erklärt sie.

Auch Entwürfe gehören selbstverständlich dazu. | Bild: Jasmin Göppert

Auch sie hat reichlich Zeit mit dem Entwurf ihres Werks verbracht. Einen Abend lang hat sie sich damit auseinandergesetzt, um das Ergebnis schließlich auf die Gewebebahnen aufzuzeichnen. „Insgesamt habe ich vier Tage daran gearbeitet“, sagt sie nicht ganz ohne Stolz.

Luftart: Ursprünge und Leiter Der Ursprung von Luftart ist die spanische Provinz Granada. In der heißen Region überspannen Schatten spendende Leinsäcke die engen Gassen. Dies führt zu der Vorstellung einer Vorgängerversion von Luftart bei der Aktionsgemeinschaft Tiengen durch Josef Briechle, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelte. Seitdem leiten er und Kurt Reckermann das Projekt Luftart gemeinsam.

Und auf diesen Stolz hat sie gutes Recht: jeder Künstler hat das. „Bei der Luftart geht es um Partnerschaft und Freude“, betont Thomas Santhori.

Petra Jäger, mit Farbe bewaffnet, neben – oder eher auf – ihrer Malerei. | Bild: Jasmin Göppert

Thomas Santhori, fügt etwas Schwarz hinzu. | Bild: Jasmin Göppert

Christel Steier ist stolz auf ihr Werk, und das zu Recht. | Bild: Jasmin Göppert

Die Künstler bei der Luftart waren alle sehr erfreut, als sie von Josef Briechle zum Teilnehmen eingeladen wurden. Obwohl einige schon 2006 teilgenommen haben, ist dies keine Selbstverständlichkeit, erklärt Christel Steier. Und so endet ein weiteres Mal die Luftart voller Licht, Luft und Farbe.