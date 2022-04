Erstmals seit 2015 hat die Zahl der Straftaten im Landkreis Waldshut im vergangenen Jahr wieder zugenommen. Wie aus der jüngst vom Polizeipräsidium Freiburg veröffentlichten Kriminalstatistik für 2021 hervorgeht. Auffällig: Die Stadt Waldshut-Tiengen ist fast bei allen Delikten Spitzenreiter.

6278 Straftaten im Landkreis

Insgesamt gab es laut Statistik im Landkreis Waldshut im vergangenen Jahr 6278 Straftaten. Was gegenüber 2020 einer Zunahme von 4 Prozent entspricht. Allein 1517 Straftaten, etwas mehr als ein Viertel, wurden in der Stadt Waldshut-Tiengen verübt. Allerdings leben in der Doppelstadt auch rund 25.000 Menschen. So wundert es kaum, dass Bad Säckingen mit seinen knapp 18.000 Einwohnern und 1252 Straftaten fast in allen Bereichen hinter Waldshut-Tiengen auf Rang zwei steht.

Delikte konzentrieren sich auf städtische Gebiete

Waldshut-Tiengens Polizeisprecher Mathias Albicker bestätigt auf Nachfrage des SÜDKURIER: „Ja, das ist wohl so. Die Straftaten konzentrieren sich auf die urbanen Gebiete. Deshalb ist Waldshut-Tiengen traditionell mit vorne dabei.“ Er verweist auf belebte Innenstädte und die Schulzentren, wo sich Menschen konzentrieren.

Kreis Waldshut Die Kriminalität im Kreis Waldshut ist auf einem Tiefststand, doch die zunehmende Verbreitung von Pornografie bereitet der Polizei Sorgen Das könnte Sie auch interessieren

42 Verstöße gegen sexuelle Selbstbestimmung

In Waldshut-Tiengen wurden mit 42 Straftaten die meisten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verübt, wie es im Fachjargon der Polizei heißt. Darunter fallen Vergewaltigungen, sexueller Missbrauch von Kindern, exhibitionistische Handlungen und die Verbreitung von pornografischen Schriften. Der Landkreis insgesamt verzeichnet in diesem Bereich einen Rückgang von 12,7 Prozent.

Rauschgiftkriminalität nimmt zu

Die Fälle der Rauschgiftkriminalität (Besitz und Erwerb, Handel und Schmuggel) hat im vergangenen Jahr im Landkreis deutlich zugenommen – um 28,4 Prozent. Auch hier ist die Stadt Spitze. Sie folgt dem allgemeinen Trend. 234 Fälle sind für Waldshut-Tiengen 2021 protokolliert. Im Vergleich: In Bad Säckingen waren es 95.

31 Mal Partnergewalt

Mit 31 Fallzahlen im Bereich Partnergewalt (Bad Säckingen: 21) führt Waldshut-Tiengen die Liste der Top 15 ebenfalls an. Auch bei der Gewalt gegen Polizeibeamte (18 Fälle) und bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen (7 Fälle). In allen drei genannten Bereichen gab es im Landkreis insgesamt Rückgänge.

Straftaten im öffentlichen Raum sind im Kreis leicht angestiegen, um 0,9 Prozent. Die Zahl der Aggressionsdelikte waren rückläufig. Hier nimmt Waldshut-Tiengen mit 520 Fällen hinter Bad Säckingen (524) Platz zwei ein.