Die Kriminalität Kreis Waldshut ist auf einem Tiefststand, doch die zunehmende Verbreitung von Pornografie bereitet der Polizei Sorgen

Vor allem Jugendliche teilen pornografische Fotos und Videos im Netz und in Chatgruppen. Dies berichtet das Polizeipräsidium Freiburg in seiner jüngsten Kriminalitätsstatistik für den Landkreis Waldshut. 2020 nahm die Zahl der Fälle hier um 69 auf 148 Fälle zu. Wie die Polizei dieser Entwicklung entgegenwirken will, lesen Sie hier.