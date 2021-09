Für alle, die noch unentschlossen sind, bei wem sie bei der Bundestagswahl am 26. September ihr Kreuzchen bei der Erststimme machen sollen, bieten wir Unterstützung bei der Entscheidungsfindung: Seien Sie dabei, wenn wir den Kandidatinnen und Kandidaten der sechs aktuell im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu wichtigen Fragen aus der Bundespolitik wie auch aus dem Wahlkreis Waldshut auf den Zahn fühlen. Natürlich sind auch all jene zur SÜDKURIER-Wahlarena eingeladen, die bereits wissen, wem sie ihre Stimme geben.

Nehmen Sie an unserer Verlosung teil und sichern Sie sich zwei Sitzplätze bei der Veranstaltung. Zur Teilnahme geht es über diesen Link. Die SÜDKURIER-Wahlarena findet am Donnerstag, 16. September, um 19.30 Uhr im Bad Säckinger Kursaal statt. Themen der Diskussionsrunde werden unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie, bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz und Verkehr sowie die grenzüberschreitenden Beziehungen zur Schweiz sein. Die Wahlarena wird auch live auf suedkurier.de übertragen.

Diese Kandidaten nehmen an der Wahlarena teil

Alle sechs Kandidaten für den Wahlkreis Waldshut der im aktuell im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien haben ihre Teilnahme an der SÜDKURIER-Wahlarena zugesagt. Für die CDU ist dies Felix Schreiner aus Lauchringen. Der 35-Jährige sitzt seit 2017 für den Hochrhein und den Hochschwarzwald im Bundestag. Seit 2005 mit einer kurzen Unterbrechung ist Rita Schwarzelühr-Sutter für die SPD Mitglied im Bundestag. Die 58-jährige Lauchringerin ist zudem seit 2013 Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium.

Ihre Fragen an die Kandidaten Welche Antworten hätten Sie gerne von den Kandidaten und Kandidatinnen beantwortet? Was brennt Ihnen unter den Nägeln? Schicken Sie Ihre Fragen bis zum Dienstag, 14. September, 12 Uhr, per E-Mail mit dem Betreff „Fragen an die Kandidaten“ an unsere Redaktionsadresse (hochrhein@suedkurier.de). Die Moderatoren Kai Oldenburg und Andreas Gerber werden die Fragen dann bei der SÜDKURIER-Wahlarena stellen.

Für die Grünen kandidiert der 26-jährige Wirtschaftsjournalist Jan-Lukas Schmitt aus Waldshut. Der Laufenburger Jareem Khawaja möchte für die FDP in den Bundestag einziehen. Der 19-Jährige studiert aktuell die Fächer Elektrotechnik und Informationstechnologie. Für die AfD kandidiert Andrea Zürcher. Die 38-Jährige wohnt in Stühlingen und arbeitet als Referentin mehrerer AfD-Landtagsabgeordneten. Robert Kuhlmann ist der Kandidat für die Partei Die Linke. Der 28-jährige IT-Sicherheitsingenieur lebt in Grenzach-Wyhlen.

Diese Moderatoren fühlen den Kandidaten auf den Zahn

Kai Oldenburg ist Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion in Waldshut, Andreas Gerber leitet die Redaktion in Bad Säckingen. Die beiden Journalisten sind erfahren in der Wahlberichterstattung. Gemeinsam haben sie bereits viele Podiumsdiskussionen im Vorfeld von verschiedenen Wahlen moderiert.

Kai Oldenburg, Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Waldshut. | Bild: Nico Talenta

Andreas Gerber, Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Bad Säckingen. | Bild: Linke, Frank

SÜDKURIER-Wahlarena in Bad Säckingen Wann: Donnerstag, 16. September 2021

Einlass: 19 Uhr; Beginn: 19.30 Uhr

Wo: Kursaal Bad Säckingen, Rudolf-Eberle-Platz 17

Moderation: Kai Oldenburg und Andreas Gerber

Sitzplätze: 150

Teilnahmeschluss: 10. September 2021

So nehmen Sie an der Ticket-Verlosung für die SÜDKURIER-Wahlarena teil

Da aufgrund der Corona-Situation nur eine limitierte Personenzahl zugelassen ist, werden alle Sitzplätze verlost. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die begrenzten Sitzplätze nur unter allen teilnehmenden SÜDKURIER-Abonnentinnen und Abonnenten auslosen. Pro Person werden maximal zwei Tickets verlost, insgesamt stehen 150 Sitzplätze zur Verfügung.

Für den Besuch der Wahlarena gilt die 3-G-Regel. Beim Einlass müssen Sie Ihren Status (geimpft, genesen, tagesaktuell getestet) nachweisen.