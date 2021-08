Kandidaten-Check vor 1 Stunde

Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten, die für den Wahlkreis Waldshut in den Bundestag wollen

Wer tritt in meinem Wahlkreis an? Wer kann mich und meine Interessen am besten im Bundestag vertreten? Wem gebe ich am 26. September meine Erststimme? Der SÜDKURIER hat den Kandidatinnen und Kandidaten der im Parlament vertretenen Parteien im Wahlkreis Schwarzwald-Baar auf den Zahn gefühlt.