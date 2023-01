Die Polizei hat am verlängerten Wochenende, 6. bis 8. Januar, im östlichen Landkreis Waldshut gleich acht Verkehrsteilnehmer erwischt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs gewesen sind, wie die Polizei mitteilt. Blutentnahmen wurden angeordnet und Führerscheine eingezogen.

Polizei erhält einen Hinweis

Der unrühmliche Rekord: In der Nacht auf Freitag, 6. Januar, erwischte eine Streife in Wutöschingen einen 46-Jährigen, der sturzbetrunken Auto fuhr. Die Polizei soll einen Hinweis erhalten haben. Der Alcomat zeigte laut Angaben 2,2 Promille an. Der Mann musste gleich zwei Blutproben abgeben. Den Führerschein ist er vorläufig los.

Betrunken auf dem Motorroller

In Albbruck kontrollierte eine Streife in Albbruck am Samstagnachmittag, 7. Januar, einen 64-jährigen Motorrollerfahrer. Er hatte über ein Promille Alkohol intus, wie die Polizei weiter schreibt. Auch er musste zur Blutentnahme.

Berauscht auf dem E-Scooter

Ebenfalls am Samstagnachmittag seien den Beamten zwei Männer (beide 26 Jahre) auf E-Scootern aufgefallen. Sie hätten beide Anzeichen von Drogenbeeinflussung gezeigt. Was der Urintest später bestätigt habe. Die Blutproben sollen Aufschluss darüber bringen, wie viel die Männer intus hatten.

56-Jährige mit 0,6 Promille intus

In der Nacht auf Sonntag, 8. Januar, 3.10 Uhr, stoppte eine Streife in Brenden (Ühlingen-Birkendorf) eine 56-jährige Autofahrerin, die rund 0,6 Promille intus hatte. Wie die Polizei weiter schreibt. Auf die Frau komme ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

34-Jähriger fällt im Kreisel auf

Ein kurioser Fall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, 8. Januar, etwa um 4.40 Uhr, in Lauchringen. Ein 34-Jähriger drehte der Polizei zufolge in einem Kreisverkehr gleich zwei Runden. Diesmal stoppte eine Streife der Bundespolizei das auffällige Fahrzeug. Ein Reifen soll beschädigt gewesen sein. Der Alcomatentest habe 1,3 Promille ergeben. Der Mann musste zur Blutprobe, der Führerschein ist beschlagnahmt.

Drogenschnelltest schlägt an

Zwei Autofahrer fielen am Sonntagabend beim Grenzübergang in Waldshut und Stühlingen auf. Sie hätten den Eindruck erweckt, dass sie unter Drogeneinfluss gestanden hätten. Bei beiden habe der Schnelltest angeschlagen. Zur genauen Verifizierung sei ihnen Blut entnommen worden.

Der 27-jährige Autofahrer in Waldshut habe zudem keinen Führerschein. Deshalb soll nun auch gegen den Fahrzeughalter ermittelt werden.