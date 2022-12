So etwas erleben Zollbeamte bei einer Kontrolle wohl selten. Wie die Polizei mitteilt, haben sie am Dienstagabend, 27. Dezember, bei einer Kontrolle am Autobahn-Grenzübergang Weil am Rhein einen betrunkenen, 37-jährigen Fahrer ohne Führerschein und einem geklauten Auto aus dem Verkehr gezogen.

Er roch deutlich nach Alkohol

Der Mann wollte laut Angaben gegen 21.15 Uhr nach Deutschland fahren. Die Zöllner hielten ihn an. Dabei sei die deutliche Alkoholisierung des 37-Jährigen aufgefallen. Der Alcomat zeigte 2,2 Promille an, wie die Polizei weiter schreibt. Der Mann musste zur Blutentnahme.

Das Auto war zur Fahndung ausgeschrieben

Die Beamten stellten überdies fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Damit nicht genug: Der betrunkene Fahrer war mit einem gestohlenem Auto, das zur Fahndung ausgeschrieben war, unterwegs. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.