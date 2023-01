Lauchringen: Feuerwehr mit vier Fahrzeugen am Umfallort

Zwei Autos sind am Donnerstagabend, 5. Januar, gegen 17.45 Uhr, auf der neuen B34 bei der Abzweigung Richtung Oberlauchringen ineinander gekracht. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 19-Jähriger mit seinem Wagen links ab und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug mit dem 48-Jährigen Fahrer zusammen.

Weil zunächst nicht klar gewesen sei, wie schwer die beiden Männer verletzt gewesen seien, sei ein Rettungshubschrauber angefordert worden, sagt Polizeisprecher Mathias Albicker im Telefonat mit dem SÜDKURIER. Der Helikopter konnte zum Glück ohne die Männer abfliegen.

Laut Pressemitteilung versorgte der Rettungsdienst die beiden verletzten Autofahrer und brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Lauchringen war mit vier Fahrzeugen angerückt. Die schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden, heißt es weiter. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 16.000 Euro.

Lauchringen: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Bei einer Tankstelle in Unterlauchringen ist es am Donnerstagabend, 5. Januar, kurz vor 18 Uhr, zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizeimitteilung kamen die Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden bei den schwer beschädigten Fahrzeugen liegt laut Angaben bei 10.000 Euro.

Der Polizei zufolge krachte eine 25-Jährige mit ihrem Wagen in einen Renault. Der 24-jährige Fahrer wollte wohl links abbiegen und musste aber wegen des Gegenverkehrs halten.

Wutöschingen: Auffahrunfall nach Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen

Wegen eines gefährlichen Überholmanövers auf der B314 zwischen Horheim und Wutöschingen sind am Freitagnachmittag, 6. Januar, kurz vor 15 Uhr, auf der Gegenfahrbahn zwei Autos ineinander gekracht. Den Schilderungen in der Pressemitteilung der Polizei zufolge wurde damit wohl Schlimmeres verhindert.

Die Polizei sucht das Auto und den Fahrer, der überholt hatte sowie den Fahrer des überholten Fahrzeugs. Beide fuhren laut Angaben weiter.

Der Unbekannte habe mit seinem roten Opel Corsa in Fahrtrichtung Wutöschingen ein Auto, wahrscheinlich einen Audi, überholt – trotz Gegenverkehr. Der 59-jährige Fahrer des entgegenkommenden Mercedes‘ habe bremsen müssen. Eine 20-Jährige konnte wohl nicht mehr rechtzeitig reagieren, sie krachte mit ihrem Suzuki in den Mercedes. Der Schaden soll bei rund 4000 Euro liegen. Der Suzuki musste laut Angaben abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Bad Säckingen: Mann versucht, Autos zu knacken

Ein Mann hat am Donnerstag, 5. Januar, in Bad Säckingen versucht, mehrere in der Giessenstraße abgestellte Autos zu knacken. Er soll dabei gegen 23.30 Uhr beobachtet worden sein. Laut Pressemitteilung der Polizei kontrollierte eine Streife wenig später einen 20-Jährigen, auf den die Beschreibung der Zeugen passte.

Laut Angaben hatte der Mann Parfum dabei. Die Polizei schreibt weiter: „Wie sich herausstellte, dürfte das Parfum aus einem nicht abgeschlossenem SUV gestohlen worden sein.“ Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Görwihl: Zoff bei Veranstaltung – Polizei sucht Zeugen

In einer Halle in Görwihl soll es in der Nacht auf Freitag, 6. Januar, bei einer Veranstaltung zu einem handfesten Streit gekommen sein. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Einsatzkräfte mehrere Personen trennen. Die Lage habe sich dann beruhigt.

Laut Angaben informierte der Sicherheitsdienst in der Halle kurz vor 3.30 Uhr die Polizei über die Auseinandersetzung. Die Beamten nahmen die Personalien von zwei vermeintlich Beteiligten auf.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, und mögliche Betroffene, sich zu melden.