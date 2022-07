Hoch „Jürgen“ bringt Hochrhein und Südschwarzwald zum Wochenstart so richtig zum Schwitzen. Am Westrand von „Jürgen“ wird mit südwestlichen bis südlichen Strömungen sehr heiße Tropikluft aus Nordafrika über Spanien und Frankreich auch an den Hochrhein geführt.

Dienstag, 19. Juli

Einsätze der Feuerwehr

Zwei Einsätze wegen Bränden auf Feldern hatte die Feuerwehr am Montag im Kreisgebiet

In Rickenbach hat haben gegen 5.40 Uhr zwei Heuballen auf einem Feld bei Rickenbach-Hottingen gebrannt. Die Feuerwehr löschte diese ab. Zwei Ballen wurden zerstört. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Am Abend, gegen 21.30 Uhr, hat ein Feld nahe Küssaberg-Bechtersbohl gebrannt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und rund 35 Kameraden im Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer eindämmen, ohne dass ein größerer Schaden entstand. Es verbrannte laut Polizei eine Fläche von etwa 15 Quadratmetern. Vermutlich ein herumliegendes Metallstück, dass von einem Mähdrescher aufgenommen worden war und ein daraus entstandener Funke dürfte das Feuer entfacht haben, so die Polizei.

Temperatur

Schon am Morgen, kurz vor 9 Uhr zeigt das Thermometer an der Volksbank in Waldshut 30 Grad an.

Montag, 18. Juli

Temperaturen auf Höchststand

Für Bad Säckingen meldet Wetterexperte Helmut Kohler am Montag, 18. Juli, 34,8 Grad Celsius. Damit wird ein so genannter Wüstentag (ab 35°C) nur knapp verpasst. Anders in Wallbach/CH: Dort werden sogar 35,7 Grad Celsius gemessen.

Der Rheinpegel sinkt

Warum es wichtig ist, dass der Pegel gemessen wird Alle fünf Minuten aktualisiert sich der Pegel Hauenstein und meldet die Höhe des Wasserstands des Rheins. Sie sind notwendig, um eine treffende Hochwasserprognose zu treffen und um damit Menschenleben zu retten. Hier wird erklärt, wie die Pegelstation funktioniert.

Tagesmittel am Vortag (17. Juli 2022): 306 Meter über dem Meeresspiegel

306 Meter über dem Meeresspiegel So viel Liter fließen aktuell den Rhein hinunter: 581 Kubikmeter pro Sekunde

Waldbrandgefahr

Im Landkreis Waldshut gilt aktuell die höchste Warnstufe. Feuer im Wald ist strengstens verboten. Welche Regeln gelten und was man wissen muss, haben wir hier für Sie aufgeschrieben.

Im Landkreis Waldshut besteht wegen der langanhaltenden Trockenheit derzeit erhöhte Waldbrandgefahr. | Bild: Landratsamt Waldshut

Trockenheit

Durch die Hitze und aufgrund der ausbleibenden Niederschläge ist es sehr trocken. Seit einigen Tagen gilt deshalb im Kreis Waldshut ein Wasserentnahmeverbot. Was das bedeutet, können Sie hier nachlesen.

Sonntag, 17. Juli 2022

Temperatur über 30 Grad

Am Sonntag, 17. Juli, stieg die Temperatur mit 31,7°C in Bad Säckingen schon auf einen Hitzetag (ab 30°C) an.

Feuer auf einer Rasenfläche

Die Feuerwehr aus Titisee-Neustadt, sowie die Polizei würde in Titisee-Neustadt zu einem Flächenbrand in der Donaueschinger Straße gerufen. Die Feuerwehr konnte die brennende Rasenfläche rasch ablöschen, so dass kein Sachschaden entstand. Ursache für den Brand war laut Polizeiangaben vermutlich eine im Gras liegende Glasscherbe.

Samstag, 16. Juli 2022

Sorge um die Sicherheit der AKW

Hitze und anhaltende Trockenperioden erwärmen die Flüsse und lassen die Pegel sinken. Drohen dann gar die Kühlsysteme der grenznahen Meiler in Beznau und Leibstadt auszufallen? Und was wäre dann? Hier die Antworten.

Freitag, 15. Juli 2022

Brand auf einem Stoppelfeld

Ein Strohballen in Laufenburg/Schweiz fängt Feuer und im Nu brennt das gesamte Feld: