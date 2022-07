Kanton Aargau/Laufenburg vor 4 Stunden

Das brennt wie Zunder: Feuer greift auf Stoppelfeld über

Beim Heupressen gerät am Freitagabend ein Stoppelfeld in Laufenburg/CH in Brand. Um das Feuer zu löschen, ist ein Großaufgebot der Feuerwehr notwendig.