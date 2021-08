Alle fünf Minuten aktualisiert sich der Pegel Hauenstein und meldet die Höhe des Wasserstands des Rheins. Die dort erhobenen Daten werden für Hochwasserprognosen herangezogen. Roland Schleicher betreut diese und 21 weitere Pegelanlagen in der Region und gibt einen Einblick.

Seine wahre Größe gibt das kleine metallene Gebäude an der Hauensteiner Straße auf den ersten Blick nicht preis. Dafür muss es schon betreten werden, aber das steht nur Roland Schleicher zu. Seit 2019 betreut er die Pegelanlage in Hauenstein am