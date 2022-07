von Verena Wehrle und Susann Duygu-D'Souza

Das Thermometer klettert immer mehr in die Höhe. Während manch Erwachsener im klimatisierten Büro arbeitet, können Schüler in manch überhitztem Klassenzimmer von einem frischen Lüftchen nur träumen. Erwachsene können sich noch an das Hitzefrei von früher erinnern.

Doch heute macht der steigende Bedarf an Betreuung diesem wohl eher einen Strich durch die Rechnung. Wir haben uns an Schulen am Hochrhein umgehört, ob es hitzefrei gibt, und welche Maßnahmen bei Hitze das Lernen erleichtern. Übrigens: Jeder Schulleiter kann selbst entscheiden, ob es hitzefrei gibt oder nicht.

Robert-Schuman-Realschule in Waldshut

Martin Straubhaar, Konrektor der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut: „Bei uns an der Schule finden derzeit viele Ausflüge statt, weshalb die betreuenden Lehrer am Nachmittag keinen Unterricht geben können. Weil es gerade zu dieser Zeit sehr heiß ist und eh wenig Lehrer vor Ort sind, lassen wir den Unterricht dann teilweise ausfallen.“

Auch an der Robert-Schumann Realschule gib es kein hitzefrei, hier gibt es aber einige klimatisierte Räume. | Bild: Moritz Eckert

Vor allem das Wohl der Schüler stehe an oberster Stelle, wie Straubhaar betont, weshalb beispielsweise Sportunterricht im Freien bei hohen Temperaturen ausfällt. „Wir haben aber eine klimatisierte Stadthalle, in der der Unterricht dann stattfinden kann.“ Außerdem versuche die Schulleitung den Unterricht aus den oberen Räumen im dritten Stock ins Erdgeschoss, beziehungsweise in das Untergeschoss zu verlagern, wenn es zu heiß wird.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass zudem einige Räume klimatisiert sind, diesen Luxus haben leider nicht alle Schulen.“ Wann es zuletzt ein klassisches Hitzefrei gab, daran kann sich Straubhaar nicht genau erinnern. „Aber dies ist in den vergangenen Jahren schon vorgekommen.“

Anton-Leo-Grundschule Bad Säckingen

An der Anton-Leo-Grundschule Bad Säckingen gibt es kein Hitzefrei, wie Schulleiterin Monika Berger informiert. Als verlässliche Grundschule müsse man die Kinder ohnehin von der zweiten bis zur fünften Schulstunde betreuen. Und da liege auch der Haken: „Viele Eltern sind auf die Ganztagsbetreuung angewiesen“, so Berger.

Die arbeitenden Eltern stünden also vor einem Problem, wenn man ihrem Kind plötzlich hitzefrei geben würde. Und die Eltern seien durch die Corona-Hochzeiten mit dem Schulausfall ohnehin schon sehr gefordert gewesen.

In der Anton-Leo-Schule gibt es kein hitzefrei. | Bild: Richard Kaiser

„Wir versuchen schulintern, coole Sachen zu machen“, sagt Berger. So könne der Unterricht auch mal in den Schatten auf den Schulhof oder in die kühlere Aula verlegt werden. Die Anton-Leo-Schule habe sich mit der benachbarten Weihermattengrundschule abgesprochen, die ebenfalls kein Hitzefrei gibt.

Wann es Hitzefrei gibt Keine generelle Vorgabe Eine generelle Vorgabe des Kultusministeriums, ob und unter welchen Umständen es hitzefrei geben wird, gibt es nicht. Die Schulleitungen entscheiden dies selbst, gebe es an jeder Schule doch unterschiedliche Rahmenbedingungen und örtliche Verhältnisse, so das Kultusministerium. Entscheidend sei das körperliche Wohl der Schüler. Empfehlungen des Ministeriums Das Ministerium empfiehlt den Schulen jedoch, sich an folgende Kriterien zu halten: Die Außentemperatur beträgt um 11 Uhr mindestens 25 Grad Celsius im Schatten. Hitzefrei gibt es frühestens nach der vierten Unterrichtsstunde. Benachbarte Schulen stimmen sich ab und entscheiden möglichst gleich. Kinder, die mit den ÖPNV nach Hause fahren, müssen bis zur Heimfahrt beaufsichtigt werden. An welchen Schulen Hitzefrei möglich ist Hitzefrei gibt es nicht für die beruflichen Schulen und nicht für die gymnasiale Oberstufe. Rudolf Schick, Leiter der Schulamts Lörrach, sagt dazu: „Hitzefrei ist nach wie vor an Grundschulen, SEK I-Schulen und SBBZ Lernen mit Halbtagesbetrieb möglich. SEK I-Schulen mit Ganztag haben jedoch viele Fahrschüler, so dass in der Praxis nicht hitzefrei gegeben werden kann, da ein vorzeitiger Rücktransport mit dem ÖPNV nicht möglich ist. Das Gleiche gilt für die SBBZ, bei denen die Schüler mit Sondertransporten transportiert werden. Die Schulleitungen passen hier allerdings den Unterricht den klimatischen Bedingungen an, so dass etwa kein körperlich anstrengender Sportunterricht am Nachmittag stattfindet.“

Hans-Thoma-Schule Tiengen

Auch an der Hans-Thoma-Schule in Tiengen und der Grundschule in Dettighofen-Baltersweil gibt es kein Hitzefrei. „Die Eltern, die oft berufstätig sind, müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder betreut sind. Zudem fahren in vielen Orten die Busse angepasst an den Unterricht“, gibt Henning Zillessen, Schulleiter der Hans-Thoma-Schule und kommissarischer Leiter der Grundschule in Dettighofen-Baltersweil zu bedenken.

Henning Zillessen, Leiter der Hans-Thoma Grundschule in Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

„Wir sind alles Pädagogen und wissen, wie wir mit den Kindern bei solchen Temperaturen umgehen müssen. Dass dann nicht gerade die schwierigsten Aufgaben gelöst werden müssen, ist klar“, sagt Zillessen.

Talschule Wehr

Und dann gibt es aber doch noch eine Schule, in der es Hitzefrei gibt. in der Talschule Wehr findet in dieser Woche kein Nachmittagsunterricht statt. „Es ist einfach zu heiß“, begründet Schulleiterin Sonja Dannenbeger die Entscheidung, die den Eltern gleich am Montag mitgeteilt wurde. Die Klassenzimmer, als auch die Turnhalle wären viel zu aufgeheizt. Die Betreuungsangebote und AGs finden dennoch statt. „Die Gesundheit der Kinder steht für uns bei dieser Hitze an wichtigster Stelle“, so Dannenberger.