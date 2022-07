Trockenheit, Hitze und dann die Flammen: Zu einem Flächenbrand war es am Mittwoch im Wald von Wallbach gekommen.

Was war geschehen?

Wie die Feuerwehr informiert, war eine Fläche von bis zu 200 Quadratmetern in Brand geraten. Das Ausmaß war weithin sichtbar: Bereits während der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Wallbacher Wehr reagierte prompt und forderte umgehend das Tanklöschfahrzeug der Abteilung Bad Säckingen nach.

Ein Waldstück bei Wallbach hatte am Mittwochnachmittag, 20. Juli 2022, Feuer gefangen. | Bild: Feuerwehr Bad Säckingen

Woher kam das Löschwasser?

Drei Fahrzeuge mit Wassertanks waren vor Ort, im Pendelverkehr zum nächsten Hydranten, um ausreichend Wasser zu bekommen, wie Stadtkommandant Tobias Förster dem SÜDKURIER mitteilt.

Ein Stapel von vier Kubik Holz hatte laut Förster ebenfalls Feuer gefangen, den es galt unter Kontrolle zu bekommen.

Was geschah mit der Kuhherde?

Direkt neben dem Flächenbrand graste eine Kuhherde, die die Feuerwehrleute gemeinsam mit dem Landwirt in Sicherheit gebracht habe.

Unter Atemschutz konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch einige Stunden hin. „Es war ein schweißtreibender Einsatz, aber wir bekamen den Brand unter Kontrolle und es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert“, so Förster.

Ist die Waldbrandgefahr nun gesunken?

Der Kommandant weist auf die aktuell hohe Waldbrandgefahr aufmerksam: „Im Moment haben wir das Problem aufgrund der großen Trockenheit, dass wir vermehrt zu Flächenbränden ausrücken müssen“, so Förster.

Was ist über die Brandursache in Wallbach bekannt?

Die Ursache sei – wie auch in Wallbach – fast unmöglich herauszufinden. Selbst kleine Scherben könnten durch die Reflektion mit der Sonne bei der Hitze ein Feuer entfachen.

Das Feuer konnten die Einsatzkräfte unter Kontrolle bringen. | Bild: Feuerwehr Bad Säckingen

Die Waldbrandgefahr sei aktuell enorm hoch und selbst nach dem Regen am Mittwochabend wird sie am Donnerstag wieder genau so hoch wie zuvor, vermutet Förster. Denn die Wiesen seien auch weiterhin sehr trocken. „Man muss nach wie vor vorsichtig sein“, betont er.

Was sollte man unbedingt beachten?

Das Feuer in Wallbach habe bestimmt schon eine Stunde auf kleinerem Niveau gebrannt, bis die Feuerwehr alarmiert wurde, so der Kommandant. Deshalb bittet er die Bevölkerung darum, selbst kleine Auffälligkeiten wie Rauchentwicklungen im Wald oder auf Wiesen direkt der Feuerwehr zu melden.

Feuer breite sich sehr schnell aus. Auf weitere Flächenbrände sei die Feuerwehr vorbereitet, so Förster.

Gab es weitere Einsätze?

Momentan ist die Bad Säckinger Feuerwehr praktisch im Dauereinsatz.

Weitere Einsätze folgten in der Nacht auf Donnerstag sowie am Donnerstagmorgen: Um 22.44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall alarmiert um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu zwei Hausrauchmeldern alarmiert.

