von sk

Mit Prof. Dr. med. Iyad Hassan hat das Klinikum Hochrhein ab sofort einen neuen Chefarzt der Klinik für Chirurgie. Iyad Hassan, Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie, folgt dem in den Ruhestand verabschiedeten Dr. med. Johannes Zeller nach. Er ist 50 Jahre alt, verheiratet und Vater von sechs Kindern, schreibt das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Der Werdegang

Nach seinem Medizinstudium an der Universität Marburg und einer Laufbahn im dazugehörigen Klinikum, war Hassan in leitender Position in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit seinen Schwerpunkten in der minimalinvasiven Chirurgie, der onkologischen Chirurgie sowie in der endokrinen Chirurgie sei Hassan Experte für schonende Operationstechniken. Für den Kreis Waldshut stelle vor allem die Expertise in der endokrinen Chirurgie – Schilddrüsenoperationsmethoden – eine Bereicherung dar, da die Patienten diese bislang nur außerhalb des Kreises vorfanden, so die Mitteilung.

Lob

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Nachfolge von Johannes Zeller nahtlos besetzen konnten und nun auch Schilddrüsenpatienten ein erweitertes Angebot bieten können“, so Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer Klinikum Hochrhein, „ebenfalls schätzen wir uns glücklich, dass sich Johannes Zeller dazu entschieden hat, seinen Ruhestand mit einigen Tagen Arbeit zu füllen, sodass Zeller nicht nur weiterhin Sprechstunden in unserem Medicum anbieten wird, sondern auch Teil unseres neu gegründeten SAPV-Netzwerkes sein wird, das sich der palliativen Versorgung im Landkreis Waldshut widmen wird.“