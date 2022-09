Am Horizont hinter dem Fußballplatz in Dogern thront er und dampft – der gigantische Kühlturm des Schweizer Atomkraftwerks (AKW) in Leibstadt. Auch wenn das AKW in einem anderen Land steht, liegen nur ungefähr 1,6 Kilometer Luftlinie dazwischen. Deshalb haben sich am Dienstag rund 50 Atomgegner in Dogern eingefunden. Es ist aber nur ein Halt auf einer mehrtägigen Anti-Atom-Radtour durch die Schweiz, Frankreich und Deutschland bis nach Freiburg.

Die Forderungen sind klar: Die AKW sollten abgestellt werden, stattdessen soll auf erneuerbare Energie gesetzt werden. Die rollende Demonstration will aber auch Erfolge der Anti-Atombewegung feiern.

Plötzlich wieder aktueller denn je

Ein Jahr habe die Planung der Radtour gedauert, erklärt Armin Simon von der Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“. In zwei verschiedenen Touren radeln die Teilnehmer rund 2400 Kilometer, einmal durch Nord- und in diesen Tagen durch Süddeutschland. Während der Planung konnte aber noch niemand wissen, dass das Thema Atomkraft wieder so aktuell werden würde. Eine drohende Verlängerung der Laufzeit von AKW aufgrund der Energiekrise beschäftigt hier viele, auch Simon. Denn eigentlich will Deutschland Ende 2022 aus der Atomkraft aussteigen.

Armin Simon ist von der Anti-Atom-Organisatin ausgestrahlt und hat die Anti-Atom-Radtour mit organisiert. | Bild: Esteban Waid

Sicherheit der Kraftwerke ist ein Problem

Die „Anti-Atom-Radtour“ findet in diesem Jahr das erste Mal statt und wird von der Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ organisiert gemeinsam mit lokalen Organisationen und Aktivisten vor Ort. In Dogern und Bad Säckingen waren dies beispielsweise der BUND und schon seit Jahren aktive Atom-Gegner.

Das große Problem sei die Sicherheit, wie Simon erklärt. Diese sei nur bis Ende des Jahres gewährleistet. Das Thema Sicherheit spielt auch bei den Redebeiträgen in Dogern, im Garten des Eulenhofs neben dem Sportplatz, ein Rolle. Denn der Meiler, nicht unweit des idyllischen Gartens, liegt in der Schweiz. Dass er abgeschaltet wird, steht nicht im Raum. Und doch könne er bei einem Unfall zum Problem für die ganze Grenzregion werden.

Landrat Marin Kistler bei seiner Rede im Zuge der Anti-Atom-Radtour in Dogern. | Bild: Esteban Waid

Auch der Waldshuter Landrat Martin Kistler, der die Radler in Dogern begrüßte, sieht eine besondere Bürde des Landkreises. Er blickt jeden Tag auf den fast 40 Jahre alten Meiler von seiner Terrasse aus, erzählt er. Als „Kind Dogerns“ habe er deshalb schon immer eine kritische Haltung gegenüber dem Kraftwerk. Doch die Schweiz hat bei der Atomkraft einen anderen Ansatz als Deutschland: „Die Atomkraftwerke laufen, solange sie sicher sind“, erklärt Kistler den Schweizer Plan.

Die Tour Die „Anti-Atom-Radtour“ teilt sich in zwei großen Touren. Die Nord-Tour ging vom 9. bis zum 31. Juli und führte von Tihange in Belgien über die Niederlande bis nach Gorleben. Seit dem 13. August läuft nun die Süd-Tour, die in Kahl/Main begann. Über unter anderem Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart führte die Tour in den vergangenen Tagen auch zum Hochrhein. Aber nicht alle fahren die komplette Tour mit. Viele hängen sich für einzelne Etappen an die Gruppe. Armin Simon von „ausgestrahlt“ sagt, dass gut ein Dutzend die komplette Tour mitmachen. Am 3. September wollen die Demonstranten dann Freiburg erreichen.

Endlager-Suche auf der anderen Rheinseite

Neben Kistler spricht auch Landtagsabgeordneter Niklas Nüssle (Grüne) vor den Atom-Gegnern. Er bringt das Thema Atommüll ein und spricht von einer „technischen Arroganz“, wenn Atommüll-Endlager für eine Dauer von einer Million Jahre gesucht werden. Dass die Schweiz immer weiter Atommüll produziere, sei darüber hinaus nicht generationengerecht. Atommüll könnte auch bald für den Landkreis zum Problem werden. Denn: Die Schweiz sucht ein neues Endlager. Zwei potenzielle Lager liegen bekanntlich direkt an der Grenze zu Waldshut.

Vorne warten die Radler auf die Abfahrt nach Bad Säckingen. Im Hintergrund dampft das AKW in Leibstadt. | Bild: Esteban Waid

Ob Redner oder auch Radfahrer, viele sind sich aber einig: Die Lösung muss ein Dialog mit der Schweiz sein. Nur so könne man die Risiken eines Supergaus am Hochrhein komplett beseitigen. Oder wie Armin Simon erklärt: „Wenn man einen Unfall vermeiden will, muss man vorher abschalten.“

Am Dienstag radelten ungefähr 50 Atomkraftgegner von Brugg in der Schweiz nach Bad Säckingen. In Dogern machten sie halt, nicht weit entfernt vom AKW in Leibstadt. | Bild: Esteban Waid

Empfangen durch den Trompeter von Säckingen

Nach einigen Redebeiträgen und Gedichten ziehen die Radler dann schließlich weiter. Das nächste Ziel ist Bad Säckingen. Damit die Fahrrad-Gruppe auch sicher dort ankommt, werden Sie von der Polizei begleitet. Und auch mit Musik machen die Atom-Gegner auf sich aufmerksam, während die „Atomkraft Nein Danke“-Fahnen an den Fahrrädern wehen.

Gegen Atomkraft: Am Donnerstag radelten Atomgegner von Brugg in der Schweiz bis nach Bad Säckingen. Dort fand am Abend eine abschließende Kundgebung auf dem Münsterplatz statt – begrüßt von Heinz Blum, dem Trompeter von Säckingen. | Bild: Esteban Waid

Auf dem Münsterplatz findet dann mit einem Empfang durch den Trompeter von Säckingen, Heinz Blum, eine abschließende Kundgebung statt. Die Reden werden begleitet von „Abschalten!“-Rufen. Und dann ist die Etappe auch am Ende. Am folgenden Tag wird es weiter gehen. Dann über Rheinfelden zurück in die Schweiz nach Kaiseraugst. Das Ziel der Etappe ist dann Basel. Bis zum 3. September wollen die Radler Freiburg erreichen.