von Tina Prause

Blauer Himmel und etwas Sonnenschein zeigte sich gestern Mittag kurz vor den nächsten Regenfällen in Küssaberg. Trotz der trügerischen Sonnenstrahlen kommt vom Wetterbericht noch keine Entwarnung in Bezug auf das nächste Hochwasser durch den Rhein. Seit Wochen ist die Gemeinde am Hochrhein betroffen von den Auswirkungen der Unwetter und starken Regenfällen.

So lautet die Prognose

„Die Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg liegen momentan bei einem Höchstwert für Küssaberg von circa 1200 Kubik“, erklärt Thomas Werner, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg. Dieser Wert soll voraussichtlich um Mitternacht erreicht werden.

„Für den Campingplatz wird es ab circa 1400 Kubik problematisch“, führt er weiter aus. Am vergangenen Freitag, während der Hochwasserschutzdamm der Freiwilligen Feuerwehr aufgebaut wurde, lag der Wert bei 1450 Kubik. Thomas Werner ist zuversichtlich, dass dieser jetzt nicht in Küssaberg selbst gebraucht wird, dennoch wäre die Freiwillige Feuerwehr jederzeit parat.

Gemeinde ist in Bereitschaft

Auch von Bürgermeister Manfred Weber wird die Lage konstant beobachtet. „Während der vergangenen Wochen wurde bei uns deutlich, wie wichtig Vorsorgemaßnahmen der Gemeinde und Objektschutzvorkehrungen der Anwohner sind“, fasst er zusammen. „Seit Tagen sind wir wieder in Bereitschaft und hoffen, dass wir dieses Mal möglichst glimpflich davon kommen“, sagt Weber abschließend.