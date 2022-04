Es ist das Ende einer kulturellen Dürre – nach der Corona-Zwangspause stehen dieses Jahr bei so manchem Kulturliebhaber endlich wieder Festivals und Konzerte im Kalender. Und zwar mit dickem Rotstift. Zu den großen Stars muss man 2022 nicht weit fahren. Und: Es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Stimmen-Festival Lörrach: Max Mutzke eröffnet

Nachdem das Stimmen-Festival in Lörrach 2020 ganz ausfiel und im vergangenen Jahr nur auf Sparflamme im Burghof über die Bühne ging, soll es nun wieder in gewohnter Manier stattfinden. Es wird am 6. Juli nicht wie sonst von einem bekannten US-Popstar, sondern von einem „heimischen Gewächs“ eröffnet, und zwar von Max Mutzke aus dem Landkreis Waldshut.

Lörrach Ein Heimspiel für Max Mutzke: Stimmen-Festival in Lörrach steigt wieder Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Hochkaräter sind Passenger am 20. Juli, Silbermond am 21. Juli, Wanda am 22. Juli, Amy Macdonald am 23. Juli, Deep Purple am 24. Juli und La Yegros am 26. Juli.

Max Mutzke eröffnet das Lörracher Stimmen-Festival | Bild: Wanderlust Entertainment Hamburg

Bis auf die Eröffnung im Burghof und den Abschluss im Rosenfelspark, finden alle Konzerte auf dem Marktplatz statt. Natürlich steht auch wieder das beliebte „Lörrach singt“ am 26. Juni in der Innenstadt auf dem Programm. Alle weiteren Infos zum Programm und Tickets gibt es hier.

Deep Purple tritt am 24. Juli bei den Marktplatzkonzerten in Lörrach auf. | Bild: Jim Rakete

Schupfart-Festival: Max Giesinger, Luca Hänni, Ben Zucker und DJ Ötzi

Auch das Programm steht und der Vorverkauf ist eröffnet für das Schupfart-Festival vom 23. bis 25. September. Am ersten Festival-Tag stehen mit Max Giesinger, Luca Hänni und Ben Zucker drei deutschsprachige Hochkaräter auf der Bühne im Aargau. Am 24. September wird Country-Flair versprüht mit Ben & Noel Haggard, Rick Monroe & Band, Michelle Ryser sowie Truck Stop.

Schweiz/Hochrhein Herbstmesse, Open-Airs und Musiktag: Diese Veranstaltungen im Fricktal sollen dieses Jahr endlich wieder stattfinden Das könnte Sie auch interessieren

Am dritten und letzten Festivaltag ist dann für Schlagerfans jede Menge geboten: Seerugge Feger, die Schlagerpiloten, Sonia Liebing, DJ Ötzi, Vincent Gross und die jungen Zillertaler stehen dann auf der Festivalbühne. Tickets und Infos zum Schupfart gibt's hier.

Das Schupfart Festival soll in diesem Jahr wieder stattfinden – hier eine Archiv-Aufnahme aus dem Jahr 2018. | Bild: Ingrid Arndt

Sommersound Schopfheim: La Brassbanda, Adel Tawil und The Hooters

Das Sommersound-Festival hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Anziehungspunkt etabliert – die Stars wurden bekannter, die Genres je nach Festival-Tag getrennt.

Ein voller Marktplatz ist in Schopfheim beim Sommersound fast sicher. | Bild: Ralph Lacher

Das komplette Programm des Sommersounds 2021 wurde fast auf den Tag genau um ein Jahr verschoben. So sind La Brassbanda, Alvaro Soler, Adel Tawil und The Hooters eben dieses Jahr vom 14. bis 17. Juli auf der Schopfheimer Bühne. Die Tickets vom letzten Jahr behalten ihre Gültigkeit, man kann aber online noch Tickets kaufen.

Stars in Town Schaffhausen den Fantastischen Vier, Snow Patrol, Rag‘n‘Bone Man und mehr

Nach zweijähriger Zwangspause infolge Pandemie kehrt Stars in Town im Jahr 2022 in die Schaffhauser Altstadt zurück. Das beliebte Deutschschweizer Festival wird sich in neuem Look präsentieren und mit vielen Überraschungen aufwarten. Im Programm liegt der Fokus auf starken Live-Acts. So treten vom 4. bis 13. August Künstler auf wie die Fantastischen Vier, Snow Patrol, Rag‘n‘Bone Man, Jan Delay, aber auch Hitparadenstürmer wie Zoe Wees, Milky Chance oder Nico Santos sind mit von der Partie. Ein wahnsinnig cooles Line-Up also.

Das Stars in Town Festival in Schaffhausen hat sich zu einem beliebten Festival in der Altstadt etabliert. | Bild: Julius Hatt Stars in Town AG

Stars in Town hat sich zu einem der schönsten und sympathischsten Musikfestivals in der Schweiz etabliert. Mit je drei Konzerten pro Abend auf der Mainstage und noch mehr Konzerten auf der Nachwuchsbühne sowie attraktiven Neben-Events begrüßte das Festival in den vergangenen zehn Austragungsjahren rund 300.000 Gäste. Das komplette Programm sowie Tickets gibt es hier.

Summerstage Basel mit Nico Santos und Max Giesinger

Und noch einmal kommen Nico Santos und Max Giesinger in die Region und zwar beim Summerstage in Basel. Außerdem stehen hier vom 23. bis 25. Juni auch das Lumpenpack oder Patent Ochsner auf der Bühne im Park. Hier gibt's weitere Infos zum Festival, dem Programm und den Tickets.

Zürich Openair: Arctic Monkeys und Kings of Leon

Sie gehören zu den bekanntesten Festivals der Schweiz und laden auch dieses Jahr wieder Weltstars in unser Nachbarland. Zum Zürich Openair vom 23. bis 27. August kommen unter anderem keine Geringeren als die Arctic Monkeys und Kings of Leon. Wow. TBA, Martin Garrix und Kygo sowie Lewis Capaldi stehen in Zürich auch auf der Bühne. Um zu den echten Stars zu kommen, muss man also nicht weit reisen.

Das Open Air St. Gallen im Jahr 2018. | Bild: Brumm, Benjamin

Open Air St. Gallen: Annenmaykantereit und Deichkind

Bereits einen Monat zuvor vom 30. Juni bis 3. Juli steigt das Open Air St. Gallen mit einem riesigen Staraufgebot. Die Fans danken es und haben schon jetzt die regulären Mehrtages-Tickets ausverkauft. Nur um ein paar Stars zu nennen: Muse, Annenmaykantereit, Deichkind, Marteria, Mando Diao... Die Liste geht noch weiter.

Open-Air Frauenfeld und St. Gallen: Die Schweiz lässt es wieder krachen Das könnte Sie auch interessieren

Out in the Green Frauenfeld: Metallica, Sabaton und Five Finger Death Punch

Das „Out in the Green presents Frauenfeld rocks“ hat mit Metallica wahrlich einen Hammer-Headliner im Programm. Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum kommen Metallica auf Europa-Tour und spielen eine exklusive Open-Air-Show auf einer imposanten Panorama-Bühne im schweizerischen Frauenfeld. Das eintägige Festival steigt am 29. Juni 2022 auf der großen Allmend und dürfte vor allem allen Rock- und Metal-Fans besonders gut gefallen. Supportet werden Metallica von Hochkarätern wie Sabaton, Five Finger Death Punch und Hollywood Undead, die beiden Schweizer Bands Eluveitie und Chaoseum machen das Programm komplett.

Metallica gibt auf seiner Europa-Tour am 29. Juni 2022 in Frauenfeld einen Open-Air-Auftritt beim Out in the Green. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Open Air Frauenfeld: Sido und Capital Bra

Dass die Schweizer nicht nur Mainstream können, zeigen sie auch mit dem Open Air Frauenfeld vom 6. bis 9. Juli. Zu den Bekanntesten gehören Asap, Sido und Capital Bra. Die Stardichte mit 80 Acts ist sehr hoch.

ZMF mit Clueso und Johannes Oerding und I em Music mit Clueso, den Fantastischen Vier und The Boss Hoss

Weitere Festivals findet man auch abseits des Hochrheins etwa mit dem Zelt-Musik-Festival (ZMF) in Freiburg oder dem I em Music in Emmendingen. Zum ZMF vom 13. bis 31. Juli kommen etwa Künstler wie Element of Crime, Mighty Oaks, Clueso, Lotte, Niedeckens BAP, Alice Merton oder Johannes Oerding, um nur einige zu nennen. Die besondere Atmosphäre auf dem Mundenhof-Gelände in einem der Zelte gibt‘s extra dazu. Auch das I em Music auf dem Schlossplatz Emmendingen ist eine Reise wert: Und noch einmal kommt Max Giesinger in die Region. Außerdem dabei sind Roland Kaiser, Wincent Weiss, die Fantastischen Vier und The Boss Hoss.