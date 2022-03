von Jürgen Scharf

Einen unverhofften Vorgeschmack auf den diesjährigen „Stimmen“-Festivalauftakt bekam Mitte März das Publikum im Lörracher Burghof. Beim Auftritt des Star-Drummers Wolfgang Haffner stand plötzlich und unerwartet ein „special guest“, ein Überraschungsgast, auf der Bühne: kein Geringerer als Max Mutzke.

Der Weltstar unter den deutschen Schlagzeugern und die Pop-Ikone vom Hochrhein kennen sich schon lange und niemand hat an diesem Abend damit gerechnet, dass die beiden nach der freundschaftlichen Umarmung noch eine Zugabe geben: den Mutzke-Song „What‘s going on“, ein hochaktuelles Anti-Kriegs-Lied.

Eröffnung am 6. Juli

Da wurde die „Stimmen“-Gemeinde schon mal „wunschlos süchtig“ gemacht (wie Mutzkes neues Album heißt), als Appetitmacher auf das Eröffnungskonzert am Mittwoch, 6. Juli, im Burghof, das der Popstar aus dem Landkreis Waldshut bestreitet.

Ein erster Knüller gleich zum Start des Festivals, das ein Jahr ganz ausfiel und im darauffolgenden auf Sparflamme nur im Burghof lief – ohne die populären Zugpferde auf dem Marktplatz. Fast alle Marktplatzkonzerte mussten bereits zwei Mal verschoben werden und sollen jetzt endlich über die Freilichtbühne gehen.

Ein heimisches Gewächs

Die Eröffnung macht kein angesagter US-Star, sondern eben das „heimische Gewächs“ aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald, wo Max Mutzke bis heute mit seiner Familie auf 1000 Höhenmetern lebt. Ein unverbaubarer Blick auf die Welt um ihn herum. Genauso, wie er das in seinen Songs demonstriert. Das Stimmenteam kündigt ihn als einen „echten Storyteller“ an, der sich fließend zwischen Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz und Hip-Hop hin- und herbewegt: Groove made im Schwarzwald.

Millionen Fernsehzuschauer haben verfolgt, wie Mutzke im Sommer 2019 inkognito als getarnter Astronaut auftrat und die erste Staffel der Erfolgsshow „The Masked Singer“ gewann. Die coronabedingte Zwangspause hat er genutzt, um während langer Zugfahrten zwischen Tonstudios in Berlin, München und Hamburg nachzudenken.

Ab diesem Frühjahr hat sich sein Konzertkalender wieder gefüllt, er ist auf Tournee auch mit der SWR Bigband. Eine Nummer auf seiner neuen CD geht um Krisenzeiten: „Kunst und Kultur sind der systemrelevante Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält“, sagt Max Mutzke, der sich momentan gefühlt auf dem Zenit des Glücks sieht.

Unverwüstlich wie die Rolling Stones

Auch das lange zweijährige Warten für die Fans von Deep Purple hat ein Ende. Die 1968 gegründete englische Band mit bewegter Hardrock-Geschichte kommt am 24. Juli nach Lörrach. Die Rockgiganten sind Urgesteine der Szene, haben den Hardrock neu definiert, unzählige Bands beeinflusst, kommen und gehen sehen.

Zwei Rockgiganten: Sänger Ian Gillan (links) und Bassist Roger Glover von der Band Deep Purple. | Bild: Fabian Strauch/dpa

Deep Purple zeigen sich so unverwüstlich wie die Rolling Stones, wenn auch von den Gründungsmitgliedern in der aktuellen Besetzung einzig noch Schlagzeuger Ian Pace verblieben ist. Die Formation hat zahlreiche Besetzungswechsel hinter sich und manche Neuausrichtung, aber auch etliche Klassiker der Rockgeschichte wie „Smoke On The Water“ hervorgebracht. Man darf gespannt sein, wie die Heavy-Metal-Dinosaurier den Marktplatz rocken.

Silbermond kommt

Weitere prominente Namen bei den Marktplatzkonzerten, dem Aushängeschild von „Stimmen“, sind Top Acts wie die Pop-Poeten von „Silbermond“, ein Quartett um die Sängerin Stefanie Kloß. Die Chartstürmer aus Deutschland, bestens bekannte Exportschlager aus Bautzen, bringen am 21. Juli deutschsprachige Popmusik in die Innenstadt.

Die britische Sängerin Amy Macdonald hat in der Corona-Zeit eine neue Platte aufgenommen. | Bild: Britta Pedersen/dpa

Ebenfalls erwartet wird die internationale Singer-Songwriterin mit Charakterstimme Amy Macdonald (23. Juli) mit ihrem neuen Album „The Human Demands“, das mitten in der globalen Pandemie entstand.

Aus Wien: die Rocker von „Wanda“

Im Radio rauf und runter lief die Hit-Single „Let Her Go“ des britischen Singer-Songwriters Mike Rosenberg alias Passenger (20. Juli). Mit Wanda, den österreichischen Schrammelrockern, ist eine kosmopolitische Band mit Wiener Schmäh und deutschsprachigem Rock‘n‘Roll und mit dem neuen Album „Ciao!“ am 22. Juli auf dem Platz im Herzen der City zu erleben.

Derzeit hat „Stimmen“ Form an- und Fahrt aufgenommen. Und der Startschuss der idyllischen Rosenfelspark-Konzerte (26. Juli) mit einem Doppelprogramm von „La Yegros“ aus Buenos Aires und dem afrokubanischen Rockstar Cimafunk steht ganz unter dem Eindruck südamerikanischer Sounds und Grooves: eine Prise Lateinamerika in Lörrach!

Stimmen-Festival Lörrach: 24. Juni bis 24. Juli 2022. Mehr auf der Internetseite des Festivals.