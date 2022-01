Schweiz/Hochrhein vor 2 Stunden

Herbstmesse, Open-Airs und Musiktag: Diese Veranstaltungen im Fricktal sollen dieses Jahr endlich wieder stattfinden

Die Corona-Inzidenzwerte im Kanton Aargau liegen derzeit im rekordverdächtigen Bereich von 2300. Und doch planen die Organisatoren vieler Großveranstaltungen wieder so, als wäre die Pandemie bereits vorüber. Ihre Botschaft: Egal ob Messen, Sport- oder Kulturevents – in den nächsten Monaten soll wieder so viel Normalität wie möglich in die Veranstaltungskalender zurückkehren. Ein Überblick.