von Saskia Biehler

Megan Thee Stallion, J. Cole, A$AP Rocky und Tyler, The Creator– auch in diesem Jahr finden sich in Frauenfeld wieder die größten Namen der internationalen Hip-Hop-Szene ein. Mit 185.000 Besuchern ist das Open Air das größte Hip-Hop-Festival in ganz Europa.

Trotz der entspannteren Corona-Auflagen in der Schweiz konnte die Großveranstaltung 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden. Auch die geplante Ersatzveranstaltung Open-air Frauenfeldli, also eine verkleinerte Version im September, musste kurzfristig noch abgesagt werden. Um die treuen Anhänger jetzt dafür zu entschädigen, wird es diesmal einen zusätzlichen Veranstaltungstag geben.

Ein Tag mehr Musik

Das Openair Frauenfeld 2022 beginnt also schon am Mittwoch, 6. Juli. Stolze 100 Franken zusätzlich kostet der Spaß allerdings. Die Stardichte ist dafür hoch. Im Vergleich zum ursprünglich geplanten Programm von 2020 hat sich notgedrungen einiges geändert; die Acts sind jedoch keineswegs weniger renommiert. Zu den bekanntesten Künstlern gehört vermutlich A$AP Rocky.

US-Rapper A$AP Rocky ist ein Modefreak, hier beim Besuch einer Kollektion von Modedesigner Christian Dior. | Bild: THIBAULT CAMUS/dpa

Der aus New York stammende Rapper hatte Anfang der 2010er seinen Durchbruch mit der Single „Fuckin‘ Problems“, eine Kollaboration mit den drei Rap-Giganten Drake, Kendrick Lamar und 2 Chainz, erhielt dafür auch seine erste Grammy-Nominierung.

Neben unzähligen verkauften Platten und erfolgreichen Hits wie „Praise Da Lord (Da Shine)“ und „Everyday“ ist der Rapper auch in der Modebranche aktiv, so hat er eine gemeinsame Kollektion mit Mercedes-Benz herausgebracht. 2018 erschien sein letztes Album. „ALL $MILES“ soll nun das lang erwartete neue Album heißen. Vielleicht ist es ja bis zum Openair Frauenfeld so weit.

Ein internationaler weiblicher Star

Beyonce (links) und Megan Thee Stallion bei der Preisverleihung für den Grammy in Los Angeles 2021. | Bild: CLIFF LIPSON

Mit Megan Thee Stallion gibt es in der immer noch stark männerdominierten Szene immerhin einen internationalen weiblichen Star. Der Titel „Savage“ mit Beyoncé bescherte der Texanerin 2020 den Durchbruch. Weitere Zusammenarbeiten mit Ariana Grande oder zuletzt Dua Lipa folgten. Mit ihren sexuell eindeutigen und selbstbewussten Texten hat sie sich schnell in der ersten Liga der Branche etabliert.

Ein weiterer Höhepunkt des Schweizer Festivalsommers ist das Open Air St. Gallen. 1977 fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt, damals noch auf dem Ätschberg in Abtwil. Seit den 80er-Jahren hat sich das Festival nach Sittertobel verlegt.

Mit dabei: Muse

In diesem Jahr dabei ist die britische Rockband Muse. In den 2000er-Jahren feierte sie große Erfolge mit einem Mix aus elektronischen Klängen, klassischen Elementen und Rockmusik. Erst vor Kurzem erschienen die ersten beiden Single-Auskopplungen des kommenden Albums „Will of the People“.

Tones and I: Die australische Sängerin Toni Watson kommt nach St. Gallen. | Bild: Brendon Thorne/dpa

Ebenfalls erwartet wird die australische Sängerin Tones and I, die 2019 mit „Dance Monkey“ ihre Karriere startete. Der Song entstand ironischerweise aus ihren anfänglichen Erfahrungen als Straßenmusikerin und ist eine Antwort auf die Zwischenrufe, die ihr in dieser Zeit entgegenschlugen.

Aber auch deutsche Berühmtheiten wie Materia, AnnenMayKantereit oder Deichkind werden in St. Gallen zu finden sein. Das Angebot ist auch in diesem Jahr ein breites. Zusätzlich zu dem musikalischen Programm wird es auch einen Poetry Slam oder Pilates mit Livemusik geben.

Openair Frauenfeld: 6. bis 9. Juli 2022. Mehr dazu auf der Veranstalterseite.

Openair St. Gallen: 30. Juni bis 3. Juli. Mehr Informationen auf der Veranstalterseite.