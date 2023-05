Auch wenn sich das Vereinsleben wieder normalisiert hat, Proben und Veranstaltungen wieder wie gewohnt stattfinden können, sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch immer zu spüren. Vor allem beim Blick in die ein oder andere Vereinskasse, die von 2020 bis 2022 kaum gefüllt werden konnte. Da musste die oder andere lang geplante Anschaffung, wie eine neue Trompete, eine Uniform oder einheitliche Vereins-T-Shirts, erst einmal warten.

„Ein Segen für sämtliche Vereine“

Daher war die Freude bei 20 Vereinen aus den Bereichen der Ausgaben Bad Säckingen und Waldshut umso größer, als sie erfahren haben, dass sie zu den Gewinnern der Vereinsförderaktion von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus gehören. „Das ist wirklich ein Segen für sämtliche Vereine“, sagte etwa Dietmar Bayer von den Hotze-Hüülern Rickenbach.

Der Wettbewerb 130 Vereine haben sich bei der 13. Vereinsförderaktion von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus beworben. Eine Jury hat 94 Projekte ausgewählt. Dann waren die Leser an der Reihe. Sie konnten in einer Online-Abstimmung ihren Favoriten wählen. Auf Grundlage des Zuschauervotums hat eine Vergabe-Jury (bestehend aus Vertretern von Sparkasse und SÜDKURIER) die Gewinner gekürt. Bei der Entscheidung spielte auch das Engagement des Vereins im Ort eine Rolle. 50.000 Euro wurden für den Wettbewerb ausgelobt, das Preisgeld verteilt sich auf die Plätze 1 bis 40. Für die übrigen Teilnehmer verteilt die Sparkasse Trostpreise im Gesamtwert von 21.000 Euro. Zur Preisverleihung eingeladen waren jeweils die Plätze 1 bis zehn.

Am Donnerstag haben sie und weitere Musik-, Sport- und Fasnachtsvereine bei der feierlichen Preisverleihung im Sparkassencenter in Waldshut ihre Gewinne im Wert von 1000 bis 3000 Euro erhalten. Wer es beim 13. gemeinsamen Wettbewerb der beiden Projektpartner auf die Plätze eins bis zehn geschafft hat, blieb allerdings bis zum Schluss offen. Die Überraschung war dafür umso größer, der ein oder andere Vereinsvertreter sichtlich sprachlos und überwältigt von dem Erfolg.

David Gerstner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, freute sich über die große Resonanz bei der Vereinsförderaktion. 130 Vereine hatten ihre Bewerbungen abgegeben, 94 haben es nach einer Jury-Auswahl in die Leserabstimmung geschafft.

David Gerstner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein.

„Der Bedarf ist groß, die Aktivitäten auch. Wir freuen uns sehr, dass wir hier unterstützen können“, sagte Gerstner. Das ausgelobte Preisgeld von 50.000 Euro verteilt sich auf 40 Preisträger, jeweils die Plätze 1 bis 20 in den Bereichen der Lokalausgabe Waldshut und Bad Säckingen.

Auch die übrigen Teilnehmer des Wettbewerbs werden nicht leer ausgehen, verkündete Gerstner am Abend der Preisverleihung: Sie erhalten Trostpreise im Wert von 100 bis 200 Euro – insgesamt also weitere 21.000 Euro. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende freute sich neben den vielen glücklichen Gesichtern an diesem Abend vor allem auf das Miteinander, das in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen war.

„Was in den Vereinen geleistet wird, ist wirklich beeindruckend“, lobte auch Andreas Ambrosius, Chefredaktion Lokales des SÜDKURIER Medienhauses, der extra für die Preisverleihung aus Konstanz angereist war.

Andreas Ambrosius, Chefredaktion Lokales SÜDKURIER Medienhaus.

Mit Blick auf die Gewinner und ihre geplanten Anschaffungen, sagte er mit einem Augenzwinkern: „Die Textilindustrie wird in den nächsten Wochen einen Boom erleben.“ Er sei gespannt darauf, was die Vereine mit der Gewinnsumme machen werden.

Die Veranstaltung wurde von Peter Kaiser, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Hochrhein, organisiert.

Peter Kaiser, Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Im Anschluss an die Übergabe der Gewinne und Urkunden tischte das Team um Küchenchef Markus Groman zahlreiche Leckereien auf.

Küchenchef Markus Groman

Das sind die Preisträger aus dem Bereich der Ausgabe Waldshut

Die Preisträger aus dem Bereich der Ausgabe Waldshut (von links): Silvia Knöpfle (Sparkassen-Direktorin Privatkunden), Daniela Meier (Narrenzunft Weilheim), Robert Bank (Musikverein Geißlingen), Fiona Nussberger (Zirkus Zebrasco), Andreas Ambrosius (Chefredaktion Lokales), Manuel Scheyer (Turnverein Erzingen), Carsten Huber (Dorfmusik Rechberg), Lena Hügle (Blasorchester Albbruck), Markus Baier (Leiter Lokalredaktion Waldshut), Johannes Thoma (Musikverein Brunnadern-Remetschwiel), Pascal Karlsch (Narrenvereinigung Reckingen), Louis Guhl (Musikverein Lienheim), David Gerstner (stellvertretender Vorstandsvorsitzender Sparkasse Hochrhein) und Simone Römersperger (Musikverein Dettighofen). | Bild: Schlichter, Juliane

Das sind die Preisträger aus dem Bereich der Ausgabe Bad Säckingen