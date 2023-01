Den Zöllnern ist am Samstag, 14. Januar, am kleinen Grenzübergang Klettgau-Bühl ein 51-Jähriger ins Netz gegangen, der einiges auf dem Kerbholz zu haben scheint. Der Mann wurde laut Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter anderem mit zwei Untersuchungshaftbefehlen gesucht. Laut Angaben geht es um mehrfachen Computerbetrug, Diebstahl und einiges mehr.

Weshalb wird der Mann gesucht?

Der Mann wollte der Bundespolizei zufolge nach Deutschland einreisen, Zöllner kontrollierten den Mann und überprüften dessen Personalien.

Bei der Überprüfung stießen die Beamten auf ein gut gefülltes Strafenregister: Mehrfacher Computerbetrug, Diebstahl, Betrug und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Laut Mitteilung liefen gegen den Mann zwei Haftbefehle, und es bestanden von verschiedenen Justizbehörden sechs Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung.

Was geschieht mit dem Mann?

Die Zöllner übergaben den 51-Jährigen der Bundespolizei, die den Mann festnahm und beim Amtsgericht zur Haftprüfung vorführte. Nachdem das Gericht die Haftbefehle in Vollzug setzte, lieferten die Beamten der Bundespolizei den Mann in die Justizvollzugsanstalt ein.