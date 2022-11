Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag, 9. November, am Bahnhof in Klettgau-Erzingen einen 70-Jährigen festgenommen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt, kam der Mann hinter Gittern.

Kontrolle auf dem Bahnsteig

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 70-Jährigen am Bahnhof in Erzingen, als er in die Schweiz ausreisen wollte. Die Beamten stellten fest, dass gegen den Mann wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen ein Haftbefehl erlassen worden war.

Weil am Rhein/Schweiz 37-Jähriger hält sich nicht ans Einreiseverbot – die Bundespolizei nimmt den Mann fest Das könnte Sie auch interessieren

So viel Geld hat er nicht dabei

Der Gesuchte hatte eine Geldstrafe von 2250 Euro zu bezahlen. So viel Geld hatte er nicht dabei. Deshalb nahmen ihn die Polizisten fest und lieferten in in eine Justizvollzugsanstalt ein.