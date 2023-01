Bad Säckingen: Gestürzter Fahrradfahrer kommt ins Krankenhaus

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch, 4. Januar, gegen 22 Uhr, in Bad Säckingen bei einem Sturz im Gesicht schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn laut Polizeimitteilung ins Krankenhaus.

Der Mann war der Polizei zufolge mit seinem Rad auf dem Keltenweg unterwegs. Nach der Kreuzung zur Zähringer Straße soll er auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Das Pedal sei an einer Stoßstange eines geparkten Autos hängen geblieben. Laut Angaben trug der 31-Jährige keinen Helm. Am Auto soll ein Schaden von rund 700 Euro entstanden sein.

Schopfheim/Zell: Aufbruchsserie – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Im Zusammenhang mit einer Aufbruchserie hat die Polizei am Sonntag, 1. Januar, in Lörrach einen 36-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, beantragte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen einen Haftbefehl.

Laut Angaben kam die Polizei dem 36-Jährigen nach einem Automatenaufbruch in Lörrach auf die Spur. Der Mann soll den bisherigen Ermittlungen zufolge in Schopfheim und Zell im Wiesental 31 Fahrzeuge und vier weitere Automaten aufgebrochen haben.

Das Amtsgericht Bad Säckingen folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, setzte den Haftbefehl jedoch gegen Auflagen außer Vollzug. Die Polizei weist darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Lörrach: Am Bahnhof und aus einem Keller werden E-Bikes gestohlen

Gleich zwei E-Bikes sind innerhalb kurzer Zeit in Lörrach gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 3. auf 4. Januar, beim Bahnhof in Lörrach-Haagen ein graues E-Bike der Marke Leader Fox gestohlen. In der Nacht auf den Donnerstag, 5. Januar, wurde aus einem Keller in der Herrenstraße ein E-Bike der Marke Cube entwendet.

Das Fahrrad beim Haagener Bahnhof war laut Angaben abgeschlossen. Den Diebstahlschaden beziffert die Polizei auf etwa 1500 Euro.

In der Herrenstraße soll ein Unbekannter über einen Zaun in den Hinterhof, von dort in die Tiefgarage gelangt sein. Er habe drei Türen aufgebrochen, um in einen Kellerabschnitt zu kommen. Er stahl der Polizei zufolge das E-Bike und eine Akku-Ladegerät. Hier soll der Schaden rund 5000 Euro betragen.