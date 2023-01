Görwihl: Fahrer des weißen Autos begeht Unfallflucht

Beinahe ist es am Montag, 2. Januar, 16.10 Uhr, bei Görwihl zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine 34-Jährige mit ihrem Ausweichmanöver Schlimmeres verhindern. So blieb es bei einem Streifvorgang und einem kaputten Spiegel.

Laut Angaben fuhr die 34-Jährige mit ihrem silbernen Audi auf der Rotzler Straße talwärts Richtung Rotzel. In einer Kurve nach der Abzweigung nach Schachen soll ihr ein weißes Fahrzeug auf der falschen Fahrbahnseite entgegengekommen sein.

Dem Bericht zufolge wich sie mit ihrem Wagen nach rechts aus. Sie konnte aber nicht verhindern, dass sich beide Fahrzeuge streiften. Am Audi wurde der Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Das weiße Fahrzeug fuhr weiter.

Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) bearbeitet die Unfallanzeige und sucht nach Zeuge, die etwas zu dem weißen Fahrzeug sagen können.

Waldshut-Tiengen: Kartoffeln auf dem Herd fangen Feuer

Wer Kartoffeln aufsetzt, sollte nicht einfach die Wohnung verlassen. Eben deswegen hat am Montag, 2. Januar, die Feuerwehr ausrücken müssen. Laut Polizeimitteilung schlug in einer Wohnung in der Priestergasse in Tiengen der Rauchmelder an, es qualmte.

Um 19.45 Uhr soll die Feuerwehr benachrichtigt worden sein. Als sie angekommen sei, hätten die Einsatzkräfte die Wohnungstür aufbrechen müssen, weil der Bewohner nicht da gewesen sei.

Offensichtlich stellte der Bewohner Kartoffeln auf und verließ die Wohnung, ohne an seine Mahlzeit auf dem Herd zu denken. Die Kartoffeln fingen Feuer.

Nach dem Lüften konnte der Bewohner wieder in sein Heim. Außer einer leicht beschädigten Wohnungstür sei kein Schaden entstanden.