Lauchringen: Beim Abbiegen kracht‘s

Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten auf der B34, bei der Abzweigung zur Küssaburg, hat am Mittwochabend, 8. November, gegen 21 Uhr, einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, rückten Rettungsdienst mit zwei und Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen an. Die B34 war zeitweise komplett gesperrt.

Ein 30-Jähriger kam mit seinem Auto aus Richtung Bechtersbohl. Er bog von der L162 nach links auf die Bundesstraße. Aus Richtung Oberlauchringen nahte ein von einer 21-Jährigen gesteuertes Auto. Es krachte. Fahrerin und Fahrer hatten Glück, sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden der Polizei zufolge erheblich beschädigt. Sie schätzt den Schaden auf 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste von einer Fachfirma gereinigt werden.

Waldshut-Tiengen: Einbruch in einen Verkaufsraum

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch, 8. November, in einen Betrieb für Land- und Forsttechnik in der Alfred-Nobel-Straße im Gewerbepark in Waldshut eingebrochen. Laut Polizeimitteilung hatten sie es ausschließlich auf Geld abgesehen. Forst- und Gartengeräte wurden nicht angefasst. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Verkaufsraum.

Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.

Schwörstadt: Im Wald illegal Holzdielen entsorgt

Eine Waldbesitzerin hat bei Schwörstadt am Dienstag, 7. November, einen großen Haufen mit illegal entsorgten Holzdielen entdeckt. Der Schutt stammt offensichtlich von einer Terrasse. Die Menge und Länge der Dielen ließen darauf schließen, dass der oder die Täter ein größeres Fahrzeug, eventuell mit einem Anhänger benutzt hätten, schreibt die Polizei.

Der Tatzeitraum lasse sich nicht mehr exakt eingrenzen. Die Polizei beschreibt den Fundort wie folgt: „Von der Bundesstraße 34 kommend gelangt man über einen landwirtschaftlichen Weg zu dem besagten Waldstück. Der landwirtschaftliche Weg befindet sich etwa in Höhe der Kläranlage auf der anderen Seite der Bundesstraße.“

Die Polizei Rheinfelden (07623 74040) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Weil am Rhein: Hundeleinen schmoren auf Herd

Ein Rauchmelder hat am Mittwoch, 8. November, kurz nach 12 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße in Weil am Rhein angeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte die Feuerwehr zwei angeschmorte Hundeleinen auf dem Herd.

Die Einsatzkräfte mussten die Wohnung aufbrechen, weil die Besitzer offensichtlich nicht da waren. Nur zwei Hunde. Die Kunststoffleinen lagen laut Angaben auf einer Glasplatte, die auf dem Kochfeld stand. Die Vermutung: Einer der Hunde kam an den Drehknopf des Herds.

Die Einsatzkräfte zogen Leinen und Glasplatte vom Kochfeld und brachten sie ins Freie. Die Wohnung wurde gründlich gelüftet. Verletzt wurde niemand, es gab auch keinen Schaden.