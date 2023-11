Klettgau-Erzingen: Gegen die Autodiebe wird ermittelt

Zwei zunächst noch Unbekannte haben auf ihrer Diebestour durch Klettgau-Erzingen in der Nacht auf Montag, 6. November, ein Auto geklaut. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten sie zuvor mehrere unverschlossene Fahrzeuge und versuchten eins zu starten. Bei einem weiteren steckte der Zündschlüssel. Das Auto war am Montagmorgen verschwunden.

Laut Angaben nahmen sie aus einem der Fahrzeuge einen Rucksack mit, der sie womöglich später entlarvte.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Sie informierte auch alle Grenzdienststellen in der Umgebung. Schließlich hatte die Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen Erfolg. Die Schaffhauser Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Sie hatten einen Rucksack dabei. Wahrscheinlich den, den sie in Erzingen gestohlen hatten.

Die Beiden dürften auch für Straftaten in der Schweiz infrage kommen, heißt es weiter. Die deutsche und Schweizer Polizei ermitteln gemeinsam.

Das gestohlene Auto wurde zwischenzeitlich in Erzingen gefunden.

Klettgau-Riedern: Unfall mit 25.000 Euro Schaden

In Riedern am Sand sind am Dienstag, 7. November, gegen 19.15 Uhr, zwei Autos ineinander gekracht. Einer der Fahrer wurde laut Polizeimitteilung leicht verletzt. Es entstand ein beträchtlicher Schaden von 25.000 Euro.

Ein 33-Jähriger kam mit seinem Wagen aus Richtung Erzingen. Er bog auf die L163 und krachte in das von einem 51-Jährigen gesteuertes Auto, das Vorfahrt hatte.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Ein Abschleppdienst lud sie auf. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei.

Rheinfelden/CH: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Diebe fest

Polizisten und Zöllner haben am Mittwoch, 8. November, gegen 7 Uhr, zwei junge Männer, 23- und 25-jährig, festgenommen, die im Schweizer Rheinfelden versucht haben, mehrere Autos zu öffnen, schreibt die Kantonspolizei Aargau.

Die beiden Männer wurden beobachtet, wie sie an den Türgriffen der Autos zogen. Ein Zeuge sprach sie an, sie rannten davon.

Weit kamen sie nicht. Nachdem die Fahndung anlief, spürten Patrouillen der Kantonspolizei, Regionalpolizei Unteres Fricktal und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) die beiden Tatverdächtigen auf.

Offensichtlich war gegen die Männer wegen anderer Straftaten ein Aufenthaltsverbot für den Kanton Aargau ausgesprochen worden. Laut Angaben leben sie als Asylbewerber im Kanton Basel-Stadt.

In derselben Nacht nahm eine andere Streife der Kantonspolizei in Zofingen einen 15- und 16-Jährigen fest, die sich verdächtig gemacht hatten. Auch sie wohnten als Asylbewerber in Basel.