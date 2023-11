Laufenburg: Beim Abbiegen passiert es

Ein Unfall mit drei Autos am Montag, 6. November, gegen 17.30 Uhr, beim Laufenpark in Laufenburg hat einen Schaden von 35.000 Euro hinterlassen. Verursacher war ein 61-Jähriger, der beim Linksabbiegen Richtung Grenze in den Gegenverkehr krachte, schreibt die Polizei. Das zweite Fahrzeug wurde in ein drittes geschoben. Einer der Fahrer (87) wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr.

Wutöschingen: Auffahrunfall am Bahnübergang

Auf der B314 bei Wutöschingen-Ofteringen, beim Bahnübergang, hat sich am Montag, 6. November, kurz vor 16 Uhr, ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Frau (40) leicht verletzt worden ist.

Die 40-Jährige musste beim Bahnübergang halten, weil die Ampel auf Rot stand, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Eine 63-Jährige reagierte zu spät – es krachte. Die Polizisten stellten fest, dass die Frau 1,1 Promille Alkohol intus hatte. Sie ordneten eine Blutprobe an. Die 40-Jährige ging zum Arzt.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Klettgau-Erzingen: Anhänger brennt

In der Nähe des Bahnhofs in Erzingen hat am Montagmorgen, 6. November, 8.10 Uhr, ein Lastwagen-Anhänger Feuer gefangen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, sodass es zu keinem größeren Schaden kam, teilt die Polizei mit. Den gibt sie mit etwa 5000 Euro an.

Der Lastwagenfahrer stoppte auf der Straße, die parallel zu den Bahngleisen verläuft. Als er ausstieg, bemerkte er, dass es beim Reifen des Tiefladers brannte. Mithilfe von Mitarbeitern der angrenzenden Firma gelang es ihm, die teure Maschine abzuladen. Sie versuchten, die Flammen mit Feuerlöschern zu ersticken, bis die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften eintraf.

Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass ein Defekt bei den Bremsen den Brand verursacht hatte. Den Schaden am Anhänger beziffert sie mit rund 5000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Audi A4 beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Mecklenburger Straße in Tiengen, ist am Montag, 6. November, zwischen 10 und 14 Uhr, ein Audi A4 beschädigt worden, berichtet die Polizei. Der Verursacher fuhr davon.

Der Unbekannte demolierte den Audi beim Ein- oder Ausparken hinten rechts. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise liefern kann, wird gebeten sich beim Posten Tiengen (07741 8316-0) zu melden.

Schopfheim/Rheinfelden: Fahrgast steckt Handy ein

Ein 42-Jähriger hat am Montagmorgen, 6. November, ein Handy eingesteckt, das ein Jugendlicher im Bus von Wehr nach Schopfheim vergessen hat. Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung von Unterschlagung. Die Ortungsfunktion führte schließlich zum verloren gegangenen Mobiltelefon. Es hatte eine Reise quer durch den Landkreis Lörrach hinter sich.

Der Teenager stieg gegen 7 Uhr nochmals in den Bus ein, als er das Fehlen seines Mobiltelefons bemerkte. Aber es war schon weg.

Mithilfe der App konnte er den Weg des Handys nachverfolgen. Es wanderte mit dem Zug nach Lörrach, wo es sich in der Innenstadt bewegte – mit dem Bus wieder zurück in östliche Richtung. In Rheinfelden stiegen Polizisten gegen 9.45 Uhr in den Bus ein.

Und tatsächlich. Dort saß ein Fahrgast, der sofort signalisierte, dass er ein Handy gefunden habe. Er gab es dem Eigentümer zurück. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

Schopfheim: Mann (20) attackiert und bestohlen

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag, 5. November, kurz vor 15 Uhr, im Anna-Kym-Garten beim Bahnhof in Schopfheim von zwei Unbekannten angegriffen und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der junge Mann und wurde leicht verletzt.

Die beiden Täter werden als 16- bis 22-jährig, 1,70 bis 1,90 Meter beschrieben. Sie sollen dunkle Kleidung getragen haben. Einer habe sein Gesicht verhüllt. Sie sind zu Fuß abgehauen.

Ein Mann soll dem Opfer geholfen haben. Die Kriminalpolizei Lörrach (07621 176-0) bittet diesen und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden.