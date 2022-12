Bad Säckingen: Eggbergstrecke wegen Glatteis gesperrt

Die K 6587 zwischen Bad Säckingen und Rickenbach-Egg musste am frühen Donnerstagmorgen, wegen Glatteis gesperrt werden.

Laut Polizei wurde bereits ab 3.30 Uhr gemeldet, dass die Straße spiegelglatt sei. Mehrere Fahrzeuge kamen nicht mehr weiter. Als ein verständigtes Streufahrzeug eintraf, geriet dieses außer Kontrolle und rutschte von der Fahrbahn eine Böschung hinunter.

Der Lastwagen kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der 56 Jahre alte Fahrer konnte sich laut Polizei selbst befreien und war unverletzt. Vorsorglich waren Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr zur Unfallstelle beordert worden. Das Streufahrzeug wurde mit einem Kran geborgen.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit mindestens 30.000 Euro an. Trotz mehrmaligem Abstreuens habe sich auf der Fahrbahnoberfläche nach kurzer Zeit wieder eine Eisschicht gebildet. Daher blieb die Strecke bis etwa 10 Uhr gesperrt.

Klettgau: Autofahrer verliert bei Glatteis Kontrolle und kommt verletzt ins Krankenhaus

Ebenfalls bei Glatteis hat am Donnerstagmorgen, 15. Dezember, ein Autofahrer auf der K 6566 zwischen Wutöschingen-Schwerzen und Klettgau-Geißlingen die Kontrolle verloren. Das Auto kam gegen 5.30 Uhr von der Straße ab und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 25-jährige Fahrer verletzte sich und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst mit First Responder war auch die Feuerwehr Klettgau mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Sattelauflieger verloren – Schlüchttal für zwei Stunden gesperrt

Wegen eines verlorenen Sattelaufliegers war am Mittwochmorgen, 14. Dezember, die L 157 zwischen Gurtweil und Witznau für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Anhänger hatte sich gegen 9.45 Uhr von der Sattelzugmaschine gelöst.

Laut Polizei soll dieser nicht richtig angekuppelt worden sein, als die Zugmaschinen zuvor ausgetauscht worden waren. Der Sattelauflieger blockierte die komplette Fahrbahn. Bis zu seiner Bergung war die Unglücksstelle nicht passierbar. Die Straßenmeisterei sperrte die Straße ab.

Stühlingen: Fahrer bei Unfallflucht mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Stühlingen soll mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Wie die Polizei berichtet, haben sich zwei nebeneinander stehende, wartenende Fahrzeuge kurz nach 14.30 Uhr an einer Einmündung zur B 314 gestreift.

Deshalb war der 53-jährige Fahrer ausgestiegen und hatte an das Fenster des anderen beteiligten Autos geklopft, da dieses rückwärts gegen seins gerollt sein soll. Allerdings soll der Fahrer Gas gegeben haben und geflüchtet sein. Das Kennzeichen war bekannt.

Die Polizei habe am Abend an der Halteranschrift einen 53-jährigen Mann angetroffen, der das Autos zum Unfallzeitpunkt geführt haben dürfte. Dieser schien laut Polizei stark alkoholisiert und soll sofort einen der ermittelnden Polizeibeamten angegriffen haben. Er wurde überwältigt und die Entnahme zweier Blutproben angeordnet.

Er widersetzte sich laut Angaben dieser Maßnahme, bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte und auch einen Arzt. Der Mann kam danach in Gewahrsam. Den beim Verkehrsunfall verursachte Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. (sk)