Die Polizei hat am Samstagabend auf dem Edeka-Parkplatz in Tiengen ein nicht angemeldetes Treffen der Tuningszene aufgelöst.

Wie Polizeisprecher Mathias Albicker auf Nachfrage mitteilt, haben sich ab 19.45 Uhr mehrere hundert Fahrzeuge auf dem Parkplatz versammelt, die Teilnehmer waren fast ausschließlich aus der Schweiz. Nur vereinzelt stellten die Polizisten Autos mit deutschem Kennzeichen fest. „Die Fahrzeuge kamen aus der ganze Schweiz, nicht nur aus dem Grenzgebiet“, erläutert Albicker.

Tuner verabreden sich

Bereits Mitte der vergangenen Woche sei die Polizei laut Albicker von den Schweizer Kollegen über ein mögliches Treffen der Schweizer Tuning-Szene auf deutschen Gebiet informiert worden. Wo und wann dieses stattfindet, sei erst kurz vor dem Treffen am Samstag bekannt geworden.

„In solchen Fällen stehen wir in ständigem Austausch mit den Kollegen, wie etwa auch beim Treffen in Bad Säckingen. Sobald eine Verschiebung auf deutsches Gebiet stattfindet, werden wir von den Schweizer Kollegen informiert“, erläutert Albicker.

Kreis Waldshut Tuner sagen Treffen ab: Doch keine 300 Autos auf dem Parkplatz des Waldshuter McDonald‘s am Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Warum das Treffen gerade in Tiengen stattfinden sollte, könne sich Albicker nicht erklären. Auch der Grundstückeigentümer sei nicht über das Treffen informiert worden. „Es wäre ein großes Treffen geworden“, so Albicker.

Tuning-Szene in der Schweiz Dominic Zimmerli, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage, dass im Kanton Aargau immer wieder Treffen der Tuning-Szene stattfinden. Woher die Informationen über das Treffen am Samstag in Tiengen kamen, dazu machte der Sprecher keine Angaben. In der Corona-Zeit hätten die Treffen der Tuning-Szene stark zugenommen, ein Treffpunkt im Kanton Aargau sei vor allem der Rastplatz Würenlos an der A1. Warum sich das Treffen jetzt nach Deutschland verlagern sollte, könne Zimmerli nur vermuten: „Womöglich weil es bei der Strafverfolgung einen Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz gibt“, sagt Zimmerli und nennt ein Beispiel: Wenn ein Fahrzeug nicht mehr betriebssicher ist, kann das in der Schweiz mit einer Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe geahndet werden.

Ein Veranstalter gab sich gegenüber den Einsatzkräften nicht zu erkennen. In Absprache mit dem Grundstückseigentümer sei die Örtlichkeit abgesperrt und das Treffen aufgelöst worden.

Auch Kantonspolizei vor Ort

Im Einsatz waren laut Ablicker 14 Beamte der örtlichen Polizei, der Landespolizei, der Bundespolizei und der Kantonspolizei Aargau.

Beanstandungen gab es laut Mitteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unvorschriftsmäßiger Fahrzeuge oder der Verursachung unnötigen Lärms. Vier Fahrern wurde zudem die Weiterfahrt untersagt, zwei Autos wurden zur weiteren Begutachtung sichergestellt.