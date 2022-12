In den frühen Morgenstunden verwandelte der Nieselregen, der auf den gefrorenen Boden fiel, die Straßen am Hochrhein in spiegelglatte Eisflächen. Doch die Winterdienste waren aufgrund der präzisen Vorwarnungen der Meteorologen offensichtlich gut vorbereitet. Bei der Polizei im Landkreis Waldshut gingen in am frühen Vormittag nur wenige Meldungen über Unfälle ein.

Bild: Obermeyer, Justus

Gegen 6.45 Uhr war auf der Kreisstraße zwischen Schachen und Albbruck ein Fahrzeug in einer Kurve auf Glatteis ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Spiegelglatt ist es auch auf dem Pflaster im Laufenburger Städte. | Bild: Vonberg, Markus

Während der Autoverkehr auf den öffentlichen Straßen weitgehend störungsfrei lief, blieben Fußwege und private Zufahrten ein gefährliches Pflaster. Wie Polizeisprecher Mathias Albicker mitteilt, verletzte sich eine Fußgängerin bei einem Sturz auf einem eisglatten Gehweg in Bad Säckingen.