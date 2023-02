Bad Säckingen: Münster mit roter Farbe besprüht

Unbekannte haben auf die Fassade des Münsters in Bad Säckingen mit roter Farbe eine Buchstaben-Zahlenkombination gesprüht. Wie die Polizei mitteilt, lag der Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, und Freitag, 17. Februar, 18 Uhr. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, doch bereits am Montag ergab der Augenschein: Die Fassade ist bereits gereinigt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet diejenigen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

Herrischried: Unfall mit 1,5 Promille – hoher Sachschaden

Vermutlich weil er zu schnell fuhr und betrunken war, ist ein 32-Jähriger Samstagfrüh, 18. Februar, etwa um 4.50 Uhr, auf der Kreisstraße kurz nach Rüttehof mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizeimeldung hatten die drei Insassen Glück, sie blieben unverletzt.

Der 32-Jährige kam mit seinem Wagen laut Angaben von Rüttehof und fuhr Richtung Altenschwand. Er hatte zwei Mitfahrer dabei. In einer Rechtskurve soll er nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto rollte über eine Wiese, über Heckenpflanzen und ein Beet, krachte dann in einen Findling.

Die Polizei ließ den Fahrer pusten. Das Ergebnis: Über 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des 32-Jährigen.

Der Unfall verursachte einen ordentlichen Schaden. Das Auto hat der Polizei zufolge nur noch Schrottwert. Sie beziffert den Totalschaden auf rund 30.000 Euro. Dazu kämen 10.000 Euro Schaden auf dem Grundstück.

Stühlingen/Wangen: Firmendach gerät in Brand

Das Dach eines Betriebs im Felsenbuck in Stühlingen-Wangen hat am Samstagabend, 18. Februar, Feuer gefangen. Die mit 40 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr Stühlingen bekam den Brand schnell unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilt. Zuvor hatte der Eigentümer versucht, das Feuer zu löschen.

Laut Angaben ging der Notruf um 18.10 Uhr ein. Polizei und Feuerwehr rückten sofort aus. Die Wehr löschte das Feuer und hob die Glutnester aus. Verletzt wurde laut Angaben niemand. Brandursache und Schaden sind noch unklar.

Bad Säckingen: Einbruch in Geräteschuppen und Bauwagen

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16. auf 17. Februar, in einen Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück im Buchbrunnenweg in Bad Säckingen eingebrochen. Sie nahmen laut Polizeibericht eine Motorsense der Marke Stihl mit.

Die Diebe hätten die Vorhängeschlösser am Schuppen und Hühnerstall daneben geknackt. Sie brachen laut Schilderung auch in den Bauwagen ein, der auf dem Grundstück steht. Hier fanden die Täter wohl nichts Brauchbares.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, solle sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) melden.

Tausende von Narren unterwegs – aber es bleibt ruhig

Hoorige Mess‘ in Tiengen oder Städtlefasnacht in Laufenburg – alles bleibt aus Sicht der Polizei landauf landab verhältnismäßig ruhig. Mehr zu tun haben die Einsatzkräfte beim Nachtumzug und der anschließenden Narrenparty in der Halle.