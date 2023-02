Jestetten: Schmierereien an der Schule und beim Bahnhof

In Jestetten sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen, 13. und 14. Februar, ein neuer Schulanbau in der Weihergasse und verschiedene Bauwerke beim Bahnhof mit oranger Farbe beschmiert worden. Der Polizeiposten Jestetten (07745/7234) hofft auf Hinweise. Der Sachschaden dürfte laut Mitteilung der Polizei im vierstelligen Bereich liegen.

Der oder die Täter verunstalteten den neuen Anbau der Realschule. Und beim Bahnhof wurden laut Angaben der Bereich des Fahrradständers, der Gleisunterführung und ein Aschenbecher mit Schriftzügen beschmiert.

Küssaberg: Unbekannte besprühen Fassaden, Garagen und Schilder

In Küssaberg sind am vergangenen Wochenende, 10. bis 12. Februar, in den Straßen des Küssaberger Ortsteils Reinheim, in der Rheinpromenade, im Seilerweg und im Stalter Straßenverkehrsschilder, Hausfassaden und Garagen mit schwarzer Farbe besprüht worden. Vier, mit Mönchskutten verkleidete Jugendliche wurden beobachtet.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Gemeinde bittet, Beobachtungen dringend zu melden. Sachdienliche Hinweise, auf Wunsch auch vertraulich, werden im Rathaus Küssaberg (07741/6001-26) entgegengenommen. Die Gemeinde Küssaberg hofft auf die Hilfe zur Ergreifung der Täter. Zwischenzeitlich wurden die Schilder vom Bauhof gereinigt und ausgetauscht.

Küssaberg: Auto gerät auf Glatteis ins Schleudern und kracht in einen Stein

Eine 28-Jährige hat am Dienstagmorgen, 14. Februar, kurz vor 8 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Küssnach und Lienheim bei Glatteis die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte ihr Wagen nach links und krachte in einen Findling neben der Fahrbahn.

Laut Angaben wurde die Frau leicht verletzt. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Ihr Auto wurde der Polizei zufolge massiv beschädigt. Der Sachschaden soll bei rund 10.000 Euro liegen.

Waldshut-Tiengen: Jugendlicher bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein Jugendlicher auf einem 125er-Motorrad ist am Dienstag, 14. Februar, 16.20 Uhr, bei einem Auffahrunfall in Tiengen leicht verletzt worden. Der 16-Jährige krachte bei stockendem Verkehr in der Schaffhauser Straße in ein Auto, teilt die Polizei mit.

Der junge Mann wurde laut Angaben leicht verletzt. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Sein Motorrad war nicht mehr fahrtauglich. Die Schäden an Motorrad und Auto beziffert die Polizei mit rund 5500 Euro. (kur/sk)