Murg: Polizei nimmt einen Verdächtigen (38) fest

Bei einem handfesten Streit in und vor einer Kneipe in Murg am frühen Sonntagmorgen, 26. November, zwischen 4 und 4.30 Uhr, ist ein Mann (48) schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei nahm einen 38-jährigen Verdächtigen fest und sucht Zeugen.

Laut Polizeimitteilung zofften sich die zwei Männer vor der Gaststätte bei einer Fußgängerampel. In der Kneipe soll es zuvor hoch her gegangen sein. Zwei Personengruppen gingen aufeinander los.

Die Mitarbeiter forderten die Störenfriede auf, die Gaststätte umgehend zu verlassen. Draußen kam es laut Angaben zu kurzen, tumultartigen Szenen. Zumindest ein Beteiligter soll dabei leicht verletzt worden sein.

Die Polizei Laufenburg (07763 9288-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Bus weicht aus und streift Felswand

Bei einem Ausweichmanöver auf der L157 im Schlüchttal, zwischen Gurtweil und Witznau, am Freitag, 24. November, kurz vor 11 Uhr, hat ein Bus eine Felswand gestreift. Die Polizei beziffert den Schaden am Bus in ihrer Mitteilung mit rund 5000 Euro.

Der Bus fuhr Richtung Gurtweil. Ein Sattelzug kam entgegen, der soll zu weit links gefahren sein. Der Busfahrer (53) zog sein Fahrzeug nach rechts und kam zu nah an die Felswand. Der Sattelzug fuhr weiter.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise zum Lastwagen.

Hohentengen: Beinahe ein Frontalzusammenstoß

Auf der L161 zwischen Hohentengen und Lienheim ist es am Donnerstagabend, 23. November, gegen 18 Uhr, beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Ein riskantes Überholmanöver ging laut Mitteilung der Polizei glimpflich aus.

Ein Mann überholte auf der Fahrt Richtung Hohentengen einen Linienbus. Eine 57-Jährige kam ihm mit ihrem Auto entgegen. Sie lenkte ihr Fahrzeug nach rechts auf den Straßenrand, dabei wurde es beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro. Auch der Mann wich aus, sein Wagen blieb auf einer Wiese stehen.

Laut Angaben unterhielt er sich noch mit Zeugen, bevor alle davon fuhren und die Frau mit dem beschädigten Auto zurückließen.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) ermittelt, sie bittet den Fahrer des unbekannten Autos und die Zeugen, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Autofahrer rastet aus

Nach einem Unfall mit Blechschaden am Freitag, 24. November, 10.45 Uhr, in der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut ist ein Autofahrer (27) ausgerastet. Er trat gegen ein anderes Fahrzeug und beleidigte dessen Fahrer, wie die Polizei berichtet. Dies dürfte ihn teuer zu stehen kommen.

Bei mehreren Geschäften soll der junge Mann mit seinem Auto rangiert haben, weil der Fahrer mit dem Auto davor wartete, bis ein Parkplatz frei wurde. Die Ungeduld wurde bestraft.

Der 27-Jährige prallte mit seinem Auto in ein Fahrzeug dahinter. Dann brannten ihm wohl die Sicherungen durch. Mittlerweile war das Auto, das gewartet hatte, eingeparkt. Der Mann beleidigte dessen Fahrer und trat gegen das Auto.

Neben einem Verwarnungsgeld kommt auf ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung zu. Auch für die Schäden an den beiden anderen Autos muss er wohl aufkommen.

Dogern/Bad Säckingen: Mit zwei Promille hinterm Steuer

Die Polizei hat am Sonntag, 26. November, gegen 14.30 Uhr, bei Bad Säckingen ein Auto aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei schreibt, hatte der Fahrer (51) zwei Promille Alkohol intus. So das Ergebnis des Atemalkoholtests.

Das Fahrverhalten des 51-Jährigen, der zwischen Dogern und Bad Säckingen unterwegs war, fiel auf. Er wurde der Polizei gemeldet, die ihn kurz darauf aufspürte und kontrollierte.

Den Führerschein ist der Mann vorläufig los, die Polizei ordnete eine Blutprobe an.

Bad Säckingen: Holzspielhaus brennt

Auf einem Spielplatz in Bad Säckingen-Wallbach stand am Samstagabend, 25. November, ein Holzspielhaus in Flammen, berichtet die Polizei. Nach den ersten Ermittlungen geht sie davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Eine Frau entdeckte laut Angaben gegen 21.45 Uhr Rauch auf dem Spielplatz. Sie löschte das Feuer umgehend mit einem Gartenschlauch. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 500 Euro an.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt.

Lottstetten: Kleidercontainer fängt Feuer

Auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in Lottstetten hat am Freitag, 24. November, gegen 18 Uhr, ein Kleidercontainer Feuer gefangen. Die mit zwei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr löschte den Brand rasch, teilt die Polizei mit. Warum der Container brannte, ermittelt die Polizei noch. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Rheinfelden: Unbekannter wirft Stein in Schaufenster

Ein Unbekannter hat am Wochenende in der Hebelstraße in Rheinfelden einen Stein ins Schaufenster eines Versicherungsbüros geworfen, teilt die Polizei mit. Den Schaden beziffert sie mit rund 2500 Euro.

Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Samstag, 25. November, 20 Uhr, und Sonntag, 26. November, 13 Uhr, an.

Die Polizei Rheinfelden (07623 7404-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Schopfheim: Auto kracht in die Tunnelwand

Ein 28-Jähriger ist mit seinem Auto am Samstag, 25. November, 23.50 Uhr, frontal in die Wand des Langenfirsttunnels bei Schopfheim gekracht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann Glück, er blieb unverletzt. Aber es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Der Mann war auf der B317 Richtung Hausen unterwegs. Vor dem Tunnel geriet er mit seinem Wagen ins Bankett. Er wollte dagegen steuern, dabei verlor er die Kontrolle und krachte in die Tunnelwand.

Sein Auto musste vom Abschleppdienst aufgeladen werden.

Hasel: Auffahrunfall mit 10.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat am Freitag, 24. November, 22.50 Uhr, beim Abbiegen auf der B518 zwischen Hasel und Schopfheim einen Auffahrunfall verursacht, in den drei Fahrzeuge verwickelt worden sind, schreibt die Polizei. Die Polizei sucht den Fahrer, der sich auf einem Feldweg aus dem Staub machte.

Laut Schilderung wollte er nach links in den Feldweg biegen. Dabei soll er stark gebremst haben, ohne den Blinker zu setzen. Zwei Fahrer in den Autos dahinter konnten och rechtzeitig reagieren. Ein dritter bemerkte es zu spät. Er krachte in das Auto vor ihm, das wiederum auf das Fahrzeug davor geschoben wurde.

Ein Mensch wurde der Polizei zufolge leicht verletzt. Die drei Autos wurden stark beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Der Unbekannte, der das Ganze ausgelöst hatte, gab Gas und fuhr auf dem Feldweg davon.

Die Polizei Schopfheim (07622 666980) sucht den Fahrer und hofft auf Hinweise.